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Пішла у відрив: Маша Єфросиніна в стильному луці влаштувала "модний показ" прямо в саду

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.05.2020 - 13:07
Пішла у відрив: Маша Єфросиніна в стильному луці влаштувала "модний показ" прямо в саду
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча відправилася на "вечірній полив" в елегантному вбранні

Маша Єфросиніна не нудьгує на карантині і шанувальникам не дає - ведуча допомагає підтримувати форму, показуючи ефективні тренування, а також надихає мотивуючими роздумами. Теледіва вже дуже скучила за світськими виходами, так що приміряє стильні образи вдома, а також на природі - днями зірка влаштувала яскраву фотосесію прямо в полі. Але цього їй виявилося замало, так що артистка "пішла у відрив" у себе в саду.

Маша влаштувала справжній модний показ, пройшовши по садовій доріжці, як по подіуму. Для настільки ефектної появи ведуча вибрала елегантний і жіночний образ - червоне плаття міді і туфлі-човники в тон, а зверху наділу стильне пальто молочного кольору. Завершують лук лаконічно зібране в пучок волосся та великі сонцезахисні окуляри.

На відео Єфросиніна впевнено дефілює по доріжці, ніби модель по подіуму.

"Все, сьогодні я у відрив!... На вечірній свій полив!" - прокоментувала весела телезірка.

Підписники оцінили почуття гумору і ідеальний стиль Маші і засипали її захопленими коментарями.

  • Воу воу воу тут точно потрібен полив
  • Подобається мені Ваш гумор
  • Супер, ви прекрасні
  • Ааааа, Кайф
  • Ві надзвичайно крута!
  • Гарне пальто
  • Крутий вечірній полив))
  • Маша приколяша
  • Маша, ви супер! Сама Досконалість! Захоплююся Вами!
  • Це дуже смішно
  • Неперевершена !!!!!
  • Маша, Ви прекрасна!!! Почуття гумору і самоіронія просто суперррр!!! Той випадок коли і розумна, і красива!!! Поєднання бомба!!!
  • Леді досконалість!
  • Супер Завжди такі ваші відео піднімають настрій

Пішла у відрив: Маша Єфросиніна в стильному луці влаштувала &quot;модний показ&quot; прямо в садуПішла у відрив: Маша Єфросиніна в стильному луці влаштувала &quot;модний показ&quot; прямо в саду

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна поділилася тренуванням для залізного преса і пружних сідниць.

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Маша Єфросинінаобраз
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