"Рівень сексуальності зашкалює": Влад Яма підірвав мережу архівним фото

Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма свого часу став відомий саме завдяки цьому проекту. Тоді, танцюючи в парі з Наталією Могилевською, він вже обзавівся звичним всім іміджем - а саме, поголеною головою. Однак Влад виглядав так не завжди - що і довів архівний знімок, опублікований танцівником в Instagram.

Яма вирішив поділитися фото часів свого студентства та проживання в гуртожитку. У кадрі він позує біля обшарпаної стіни в джинсах-кльош і чорному светрі з білим комірцем, але більше всього вражає його зачіска - на голові у майбутньої зірки ще красується досить пишна шевелюра! Знімок зроблений 16 років тому.

"Будьте обережні - рівень сексуальності зашкалює!... Рік 2003... А ви коли-небудь жили в гуртожитку?..." - прокоментував хореограф.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Фото викликало справжній фурор в мережі і швидко набрало понад 10 тисяч лайків і сотні коментарів.

Вбив. Сьоме небо

Це такі джинси що або )

Про зачіска

А яка стійка, а волосся

Здалось, що це ваш батько. теперішній стиль вам пасує набагато краще

Красень

Зачіска вогонь. зараз краще

Я б ніколи не впізнала б вас

Леопольд))

Такий прикольний з волоссям. На жаль чи на радість не доводилося жити в общяге!

Та ти шо)))) Мачо)))

Інший

Ого. Прям Не впізнати. Клас

точно зашкалює

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма розповів про перше побачення і ефектні залицяння за майбутньою дружиною Ліліаною.