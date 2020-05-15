Такі розумниці: Катерина Кухар умилила спільним балетним тренуванням з 5-річною донькою (відео)

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Дівчинка уважно повторює вправи за мамою

Катерина Кухар і Олександр Стоянов не перестають захоплювати талантами своїх дітей - 10-річного Тимура і 5-річної Насті. Днями, Катерина вже хвалилася гнучкістю дочки, яка з легкістю сідає в поперечний шпагат. Свій новий пост прима-балерина присвятила урокам з дочкою, завдяки яким маля розвинула свою гнучкістю. Українська прима-балерина давно обіцяла фоловерам показати, як тренується з дітьми та поділитися власним досвідом. Обіцянку виконано!

На новому відео зіркова мама з донькою сидять на підлозі. 5-річна Настя з цікавістю спостерігає і повторює за мамою. До речі, Кухар спілкується з донькою в тому числі на англійській мові! Так що урок проходить по максимуму корисним.

Також Катерина поділилася особистим досвідом навчання в балетній школі. З'ясувалося, що в дитинстві у майбутньої прима-балерини були деякі труднощі — занадто м'які зв'язки. Через що Катерина часто отримував травми. Тому балерина показала, як з самого дитинства з допомогою вправ зробити зв'язки міцними.

“Коли я тільки прийшла в хореографічне училище, виявилося, що мої дитячі зв'язки дуже м'які та ніжні. Багато викладачі називали мене «Бембі», кажучи про те, що мої ноги, немов «ніжки оленя». Так як зв'язки були слабкі, у мене часто була проблема з подворачиванием ноги. Якщо конкретно — суглоба, який кріпить стопу та гомілку. Мій викладач Валерій Петрович Ковтун, знаючи мою проблему, рекомендував робити #battementtendu, після того, як я підвертала ногу. Неважливо, в кросівках на вулиці або в балетному залі, я ставала і 100 разів у бік виконувала батман тандю", — розповідає Кухар.

Далі Катерина поділилася найбільш ефектним вправою для зміцнення зв'язок.

“Коли в черговий раз я потрапила до спортивного лікаря зі своїм набряковим зовнішнім суглобом, він показав перший рух, який ми з Настею виконуємо на відео — «збирання пісочку». Якщо його робити від 50 до 200 разів на день, дуже добре зміцнюють не тільки зв'язки, але і сухожилля в пальцях. І саме цей комплекс вправ, який я довго розробляла особисто для себе, зміцнив мені голеностоп. Я вирішила поділитися з вами цим комплексом вправ і привернула Настю, щоб ви подивилися, які помилки можуть робити малятка на перших порах. Бажаю приємних занять і міцних м'язів!" — підсумувала прима-балерина.

Фолловери Катерини поспішили подякувати її за настільки корисне відео:

Спасибі величезне Катерина,за ваш комплекс вправ! Могли б ви поділитися ще комплексом для зміцнення зап'ястя?

"Врахую Ваші побажання", — пообіцяла Кухар.

Ви такі розумниці! Дякуємо за вправи, піду пробувати

Як це корисно і добре ,що Ви даєте такі корисні рекомендації, це допоможе багатьом. Ви обидві такі ніжні красуні.

Що може бути прекрасніше?) з матусею і ще якийсь матусею займатися ось так, поряд)

Прекрасна музика, я на мить відчула себе балериною! Клас!

Такс, прийшов час позбирати пісочок))

Ви дуже красива і талановита!!

Тренування вдома з мамою, що ще потрібно

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, раніше Олександр Стоянов захопив фізичними здібностями дітей.

Автор: Юля Петрова