Анджеліна Джолі зробила зізнання про своїх дітей

Фото: Анджеліна Джолі (instagram.com/andjelina_jolie)

Анджеліна Джолі дала інтерв'ю BBC Radio, де розповіла, що думає про біженців, політику та виховання своїх дітей

У житті голлівудської актриси і посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі останнім часом непростий період. Її колишній чоловік, Бред Пітт, судиться за право опіки над дітьми, а діти переживають підлітковий період. Про свої переживання з приводу виховання синів і дочок актриса розповіла на американському радіо.

"У моїх дітей бунтівний дух – це прекрасно. Я не хочу, щоб вони були маленькими дітьми, які ведуть себе ідеально і кажуть тільки те, що їм дозволено говорити. Вони повинні знайти себе", - розповіла ведучому Анджеліна.

Фото: Анджеліна Джолі з дітьми (instagram.com/andjelina_jolie)

"Діти можуть зробити дві речі: допомогти вам вирости і привнести в життя неприборкану живу енергію", - відповіла актриса на питання ведучого про її дітей.

"Вони з різних верств суспільства, але вони не знають різниці між собою, вони рівноправні. Вони різні, тому що вони діти, а не тому що вони різної раси. І я знаходжу сили в розмаїтті. Можу сказати, що вони набагато розумніші, ніж я", - розповіла про те, як будуються відносини в середені багатонаціональної родини.

Фото: Діти Джолі переживають складний подрастковый період (instagram.com/andjelina_jolie)

Анджеліна також розгорнуто відповіла на питання про проблеми біженців, і трохи поговорила про можливу політичній кар'єрі. Актриса натякнула на те, що не проти розпочати політичну діяльність, а можливо навіть балотуватися в президенти США.

"Якщо б ви запитали мене про це 20 років тому, я б розсміялася. Я можу працювати з урядом і також можу працювати з військовими. В даний момент я здатна на багато що", - відповіла вона на провокаційне запитання ведучого.

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