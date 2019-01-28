"Вмійте сміятися над собою": Івлєєва відреагувала на закиди в незнанні англійської

Ведуча зізналася, що нарешті вирішила піти на курси мови

Популярная блогер и экс-ведущая украинского тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева, которая ранее ошеломила образом героини Marvel, продемонстрировала сое чувство юмора и умение посмеяться над собой в новой публикации в сети. Звезда отреагировала на видео, в котором с сарказмом обсуждается ее уровень владения английским языком, который она демонстрировала во время съемок "Орла и Решки".

На своей странице в Instagram Настя опубликовала этот ролик и отметила, что он знатно ее насмешил. Она также призналась, что решила наконец пойти на курсы изучения английского.

"Я ржу. Что хочется сказать...Когда я пришла на Решку, мне было стремно и боязно от того, что я не знаю Инглиш! Ну не отказываться же из-за этого от работы мечты! Я решила-выучу! И знаете что, я его так и не выучила. Но смелость, уверенность в себе и дурачества спасали меня в любой разговорной ситуации! Но, учить язык надо! Обязательно! Я с 28 пойду, представляете?! Буду три раза в неделю наяривать гранит науки!" - написала Ивлеева.

При этом, как считает девушка, она может лишиться своего особого шарма и обаяния, ведь именно ее забавные попытки изъясниться на английском делали передачу еще интереснее.

"Язык я выучу, уверена, а вот шарм потеряю. Потому что уровень Английского "Настя Ивлеева" работает только при незнании этого самого английского! Чет подери, прекрасное было время! Спасибо за такие видео шедевры. Я кстати, очень счастлива тому факту, что людей, которые смеялись, влюблялись и обожали этот мой "недостаток", гораздо больше, чем тех, кто писал "стыдоба, без английского как не стыдно... и бла бла!! Умейте превращать недостатки в достоинства! И умейте смеяться над собой! Эх, вот будет другая девчонка с акцентом наяривать языки и вся такая правильная и песни не любит, и как заскучаете ведь. Короче, люблю вас! Ваша Настюшка-Опасность и еще сотня друхих личностей, живущих в ней", - подытожила Настя.

Видео: (instagram.com/_agentgirl_)

Поклонники поддержали ведущую в комментариях и отметили, что смотреть выпуски с ней действительно было очень весело. Многие жалеют, что Ивлеева покинула проект и отмечают, что у них такой же уровень английского.

"Без тебя Орел и Решка уже не тот";

"А как же "ай вонт с собой"???";

"Ты шикарна! Уверена, твой шарм останется при тебе, со знанием инглиша или без))";

"Аааа, капец!!! Ржала долго. А я то думаю, какой у меня уровень английского....? Оказывается- Ивлеева";

"Обаятельная, непосредственная, жажигательная, супер девченка";

"Самые крутые передачи только с вашим участием Весело,интересно,зажигательно!!! Вы супер!!!" - пишут подписчики.

Скриншот комментариев: (instagram.com/_agentgirl_)

Напомним, что ведущие Орла и Решки объявили о финале шоу. Сезон "Перезагрузка", который запустили в 2017 году, вели трое ведущих -Анастасия Ивлеева, Антон Птушкин и Евсей Ковалев.

Мы также писали, что экс-ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева шокировала фанов новой прической.