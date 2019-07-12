"Посмішка яскравіше сонця": Леся Нікітюк захопила барвистим фото в поле соняшників

Схоже, що по дорозі з Києва в Одесу знаходиться дуже мальовниче поле соняшників, в якому просто неможливо не сфотографуватися. Знаменитості, які активно їдуть на Одеський кінофестиваль, з задоволенням позують серед мальовничих пейзажів і діляться яскравими фото в мережі. Травесті-діва Монро влаштувала там справжню фотосесію, а ось телеведуча Леся Нікітюк обмежилася одним кадром, зате дуже ефектним і барвистим.

"Богиня ламінату" позувала серед соняшників в білому міні-платті з оголеними плечима і сонцезахисних окулярах. Леся кокетливо торкається рукою волосся і щасливо посміхається.

"Традішинал фотка фром Одеська траса", - прокоментувала Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники поспішили засипати її компліментами. Багато також зазначили, що трохи раніше Лесі схожим фото поділився і новообраний президент України Володимир Зеленський і жартома почали цікавитися, чи не разом вони їхали і чи не фотографували один одного.

Ви разом із Зеленським їдете ??

Зеленський фоткав )

Сьогодні у Зеленського фото в соняшниках , і у Вас)))

З Зеленським один одного фотографували?

А де Зеленський ??

Ууу Зеленський фоткав?

Ти шо, з Зеленським один одного фоткали?

Новий флеш моб почав Президент

Ви з нашим президентом не зустрілися випадково?))

Посмішка яскравіше сонця

Презідент стайл фото

Соняшник серед соняшників!

Леся як подсолнушек

Красунечка

Чудова фотка, Лесю

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк здивувала фігурою в купальнику без фотошопу.

Варто сказати, що на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова в Сорренто Леся Нікітюк зловила букет нареченої.