Усміхнена Настя Каменських поділилася своєю радістю і захопила квітучим виглядом

Настя Каменських не звикла сумувати – вона завжди в гарному настрої і заряджає оточуючих своїм позитивом. Навіть її чоловік Потап зазначає, що дівчина привернула його невгамовною енергією і вмінням щиро захоплюватися і радіти. Настя не дає шанувальникам занудьгувати на карантині, а її щоденні позитивні пости стають для них справжнім ковтком свіжого повітря. Так, артистка показала в Instagram парочку радісних і щасливих знімків і поділилася своїми мріями.

Так, зірка позує в домашній обстановці – вона променисто посміхається в камеру. Легкий макіяж і акуратно зібране ззаду волосся підкреслило природну красу Насті. Вона позує у помаранчевій легкій сорочці з золотими сережками-кільцями у вухах.

"В суботу завжди прокидатися приємніше, ніж в інші дні. Адже попереду два дні вихідних! І вже можна виходити на вулицю! Мрію скоріше побачитися з друзями та посидіти разом якоюсь атмосферою кафешці на терасі", - зізналася співачка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники прийшли в захват від квітучого внешеговида співачки.

Настя, ви як завжди супер

Ти така гарна

Як завжди бомбезна

Яка гарна

Красуня

Милашка

Ох красива

Виглядаєш просто приголомшливо!

Класно

Супер

Дуже красива!

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Нагадаємо, що раніше Настя Каменських захопила пишним бюстом, позуючи у відвертих образах.