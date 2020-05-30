Усміхнена Настя Каменських поділилася своєю радістю і захопила квітучим виглядом

Співачка опублікувала сонячні домашні фото
Настя Каменських не звикла сумувати – вона завжди в гарному настрої і заряджає оточуючих своїм позитивом. Навіть її чоловік Потап зазначає, що дівчина привернула його невгамовною енергією і вмінням щиро захоплюватися і радіти. Настя не дає шанувальникам занудьгувати на карантині, а її щоденні позитивні пости стають для них справжнім ковтком свіжого повітря. Так, артистка показала в Instagram парочку радісних і щасливих знімків і поділилася своїми мріями.
Так, зірка позує в домашній обстановці – вона променисто посміхається в камеру. Легкий макіяж і акуратно зібране ззаду волосся підкреслило природну красу Насті. Вона позує у помаранчевій легкій сорочці з золотими сережками-кільцями у вухах.
"В суботу завжди прокидатися приємніше, ніж в інші дні. Адже попереду два дні вихідних! І вже можна виходити на вулицю! Мрію скоріше побачитися з друзями та посидіти разом якоюсь атмосферою кафешці на терасі", - зізналася співачка.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Шанувальники прийшли в захват від квітучого внешеговида співачки.
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Нагадаємо, що раніше Настя Каменських захопила пишним бюстом, позуючи у відвертих образах.
Автор: Lite