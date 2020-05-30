ru
ua

Усміхнена Настя Каменських поділилася своєю радістю і захопила квітучим виглядом

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Співачка опублікувала сонячні домашні фото

Настя Каменських не звикла сумувати – вона завжди в гарному настрої і заряджає оточуючих своїм позитивом. Навіть її чоловік Потап зазначає, що дівчина привернула його невгамовною енергією і вмінням щиро захоплюватися і радіти. Настя не дає шанувальникам занудьгувати на карантині, а її щоденні позитивні пости стають для них справжнім ковтком свіжого повітря. Так, артистка показала в Instagram парочку радісних і щасливих знімків і поділилася своїми мріями.

Так, зірка позує в домашній обстановці – вона променисто посміхається в камеру. Легкий макіяж і акуратно зібране ззаду волосся підкреслило природну красу Насті. Вона позує у помаранчевій легкій сорочці з золотими сережками-кільцями у вухах.

"В суботу завжди прокидатися приємніше, ніж в інші дні. Адже попереду два дні вихідних! І вже можна виходити на вулицю! Мрію скоріше побачитися з друзями та посидіти разом якоюсь атмосферою кафешці на терасі", - зізналася співачка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники прийшли в захват від квітучого внешеговида співачки.

  • Настя, ви як завжди супер
  • Ти така гарна
  • Як завжди бомбезна
  • Яка гарна
  • Красуня
  • Милашка
  • Ох красива
  • Виглядаєш просто приголомшливо!
  • Класно
  • Супер
  • Дуже красива!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських захопила пишним бюстом, позуючи у відвертих образах.

Автор: Lite

► Довгоочікувана колаборація: Michelle Andrade і Артем Пивоваров випустили спільний ремікс ► Набридне одне і те ж: Дана з Холостяк-10 порівняла переможницю шоу з яєчнею
Читати всі новини