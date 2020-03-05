У ультраміні і з бітою: Маша Полякова поділилася ексклюзивними кадрами з дня народження

Старша дочка Олі Поляовой, Маша 2 березня відсвяткувала 15-річчя. Дівчинка влаштувала веселу вечірку з друзями і з'явилася на ній з яскравим і помітним макіяжем. Вона зробила акцент на виразні очі і виглядав дуже ефектно. Дівчина показала фотозвіт зі свята, а також продемонструвала свій образ повністю.

Так, Маша обрала об'ємний чорний лонгслив з білими довгими рукавами і великим принтом, а також написом з ієрогліфами, а також коротку картату спідницю. Вона одягла чорні гетри та масивні білі красовки. В якості помітного аксесуара – масивний срібний ланцюг. Окремо варто звернути увагу на атрибутику – дочка співачки одягла на голову декоративну пов'язку з червоним хрестиком, як у медсестри і взяла в руки різнобарвну біту.

Іменинниця позувала в компанії друзів серед неонових вивісок і показала оригінальний триярусний торт.

Маша Полякова на вечірці з нагоди дня народження (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Це було чудове свято", - підписала Маша свій фотозвіт з святкування, а також згадала всіх причетних до організації свята.

Підписники дівчини припали до душі її фото – вони оцінили образ іменинниці і панує на торжестві атмосферу.

Маша така кльова, досі дивуюся наскільки ви схожі з мамою

Було класно

Дуже красива

Супер фотки

Бомба

Така Красуня! Щастя, любові, здоров'я, успіхів у житті, всього самого доброго

Яка красуня ВАУ

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова зворушливо звернулася до старшої доньки в день її народження. Вона записала відповідне відео.