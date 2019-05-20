Ультракороткі шорти і декольте: "неонова" Дорофєєва відірвалася на вечірці

У неділю, 19 травня, популярний співак і учасник гуртів "Время и Стекло" та MOZGI Олексій Завгородній (Позитив) відзначив свій день народження. Його поспішили привітати друзі та колеги, а сам іменинник закотив “неонову" вечірку, на якій побувала і його "друга половинка" по дуету, співачка Надя Дорофєєва. Відповідним знімком дівчина поділилася в Instagram.

На фото зухвала Надя сидить прямо на столі. На ній – майка з глибоким вирізом на грудях і короткі джинсові шорти із завищеною талією, що підкреслили плавні вигини її стрункої фігури. Вона трохи спустила джинсову куртку, оголивши плечі.

"Neon birthday party Позитиву", - коротко підписала ефектне фото в неоновому світлі артистка, залишивши посилання на іменинника.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кадр викликав справжній фурор серед шанувальників зірки. Вони прийшли в захват від зовнішнього вигляду Наді, не економлячи епітети і компліменти на її адресу.

"Це шикарно", "Неземна краса!", "Вогонь", "Це дуже красиво, а що це я? Це чудово!", "У мене зараз очі осліпнуть від такої мадам", "Красива, особливо ніжки", "Яскравий і крутий прикид, ну, втім, як і ти!", "Надя, ти просто сексі!", "Надь, ну ти неперевершена!", "Красива, ніжна й мила", "Нереальна!" - писали шанувальники, не в силах встояти перед пікантним знімком.

Раніше Надя Дорофєєва звернулася до фанам за допомогою – вона ніяк не могла визначитися з вибором меблів.

Також Надя Дорофєєва, яка вдруге стала суддею проекту "Голос. Діти", блиснула нескінченними ногами під час зйомок.

До речі, Надя Дорофєєва показала душевні фото з сином Джамали, який прийшов у гості до мами – співачка також стала тренером вокального шоу "Голос. Діти".