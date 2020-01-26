Вкусило щастя: Монатік потішив рідким пляжним знімком з синами

Сім'я вже давно відпочиває в екзотичній країні, однак тримає в секреті в який саме
Дмитро Монатік (MONATIK) з дружиною Іриною Демічевою і двома синами ще на початку місяця полетів в теплу країну, щоб провести зимові канікули плескаючись впрозорій воді і ніжачись на сонці. Він зрідка публікує сімейні знімки в Instagram, на яких позує його дружина і діти, однак не розкриває місце райського відпочинку.
Ще одним знімком, який пощастило побачити шанувальникам Дмитра, стало фото гамака незвичайної форми, сплетеного з екзотичної рослини, в якому музикант зі своїми хлопчиками сховався від палючого сонця.
Поки зоряний тато приймав розслаблену позу відпочиваючого, його син чомусь вирішив вкусити його за руку.
Можливо це була якась гра, тому що Дмитро забавно описав подію: "Мене щастя вкусило. Здається маленька – але така величезна сила!!!".
Крім того Дмитро зізнався, що тривалі зимові канікули видалися напрочуд приємними і навіть змусили полюбити його січень:
"У 2020-му році полюбив січень... видався прекрасний місяць", - відверто написав виконавець.
Підписники одразу відреагували на милий кадр і маленьке "акулятко" на ньому:
Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а Ірина похвалилася спокусливою фігурою в купальнику на відпочинку.