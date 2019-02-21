Приборкувачка драконів: Катя Осадча спокусила глибоким декольте

Співачка побувала на прем'єрі мультфільму в стильній сукні від українського дизайнера

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая представала перед поклонниками в необычном образе – она "укротила" сказочных бутафорских драконов в платье с анималистичным притом от украинского бренда. Оригинальным фото знаменитость поделилась в Instagram.

Катя предстала перед поклонниками в трендовом "диком" наряде со змеиным принтом от NAVRO. Она позировала в окружении двух милых персонажей из нового мультфильма "Как приручить дракона 3". Катя побывала на яркой премьере анимационного фильма, репортаж с которой можно будет посмотреть в эту субботу в программе "Светская жизнь".

"Укротительница драконов", - коротко и ясно подписала она оригинальный кадр.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики тут же начали шутя называть Осадчую "матерью динозавров", а также стали просить показать маленького сыночка, трогательным снимком с которым в компании мужа, телеведущего Юрия Горбунова, звезда недавно поделилась с поклонниками.

"Повелительница сказочных существ", "Мать всех динозавров", "Какие же хорошенькие", "Катя, ты умная и фартовая. Почему скрываешь лица сыновей?" - интересовались фолловеры.

К слову, Катя Осадчая уже демонстрировала стильный костюм со змеиным принтом из новой коллекции автора бренда NAVRO, Ольги Навроцкой.

Напомним, что Катя Осадчая покорила поклонников весенним фото с веточкой мимозы в руках.