"Вкрали велику суму": Санта Дімопулос розповіла про зраду близької людини

Екс-"ВІА Гра" зазначила, що витягла з неприємної ситуації цінний життєвий урок

Украинскую певицу, спортсменку и бизнесвумен Санту Димопулос подставил и ограбил близкий человек, котрому она безгранично доверяла. Об этом экс-"ВИА Гра" написала в Instagram.

По словам артистки, она приняла на работу человека, которому искреннее сопереживала, но он не оправдал оказанного доверия. Так, Санта лишилась не только крупной суммы денег, но и базы данных.

"Год начался очень активно и насыщенно. Не всегда позитивными событиями, к сожалению. Меня намеренно подвел человек, который называл себя близким другом. Хотя тут я виновата сама - моя интуиция давно и упорно говорила держаться от него подальше, но есть такое ужасное чувство как "жалость". Когда нам человека жалко, мы делаем порой совершенно глупые вещи... Тащим за собой груз, который на самом деле тянет нас вниз. Украли большую сумму на работе (этого показалось мало, поэтому украли базу данных, некоторые препараты...). Думаю, прийдется сделать отдельный пост об этой "прекрасной" женщине, чтобы сделать ее знаменитой (хотя я безумно не люблю это все)" - призналась знаменитость.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Она отметила, что, невзирая на неприятный инцидент, не обозлилась и даже не расстроилась, а решила философски и мудро подойти к произошедшему и сделать для себя соответствующие выводы.

"Как ни странно, я совершенно не расстроена, не обозлена и не обижена. Возможно, это результат долгой работы над собой, но я вижу в этом добрый знак. Я убрала "вампира" со своей жизни. Я поняла, что мой бизнес работает в несколько раз лучше, чем я ожидала. И воровка вскрылась уже на малых объемах, могло быть и хуже. Теперь мы будем гораздо внимательнее и менее доверчивые к чужим людям. Я чувствую себя абсолютно счастливым человеком, чего и вам желаю, несмотря ни на что", - вдохновленно подытожила она.

Подписчики Дмопулос поддержали ее и похвалили за мужество и выдержку, с которыми она приняла жизненный удар, а также восхитились ее рассудительностью и зрелым отношением к произошедшему.

"Санта, однозначно, все происходящее вокруг делает нас сильнее. Да, сложно прощать людей за их низменные слабости", "Все происходящее в нашей жизни это уроки. Не для того, чтобы расклеиться и опустить руки, а для того чтобы стать умнее, мудрее, уравновешеннее и лучше! Вы умница, я вами восхищаюсь и стараюсь учиться! Удачи вам, Санта", "Достойная реакция, достойный пост", - отмечали поклонники звезды.

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Ранее Санта Димопулос рассказала, что стоит за возможностью обладать желаемым и чему стоит поучиться, чтобы стать успешнее и лучше.

К слову, Санта Димопусло вызвала фурор в сети после публикации своих фото с разницей в десять лет в рамках популярного челленджа.

Кстати, экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос удивила неожиданным признанием о детях и поделилась своими планами на этот счет.