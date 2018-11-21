Українці можуть взяти участь у відборі на Євробачення: як це зробити

Ілюстративне фото (УНІАН)

У артистів з'явився шанс поборотися за можливість представляти Україну на престижному конкурсі

Молоді українські співаки можуть взяти участь у відборі на конкурс Євробачення 2019. Для цього виконавцям потрібно лише заповнити анкету учасника відбору на кастинг.

"Охочі спробувати свої сили можуть вже сміливо заповнювати анкету і відправлятися на кастинг. Ця можливість унікальна і може дозволити продемонструвати свою творчість всій Україні, а може, навіть всій Європі", - кажуть організатори Національного українського відбору.

У анкеті потрібно вказати ПІБ, вік, місто, контактний номер телефону і надати посилання на свій виступ.

Скриншот (stb.ua)

"Головне - не забувати про те, що тільки потужна підготовка, впевненість у своїх силах і велика заповітна мрія можуть допомогти вам перемогти", - звертаються до молодих артистів організатори.

Додамо, що до відбору допускаються виконавці, яким на момент участі в першому етапі досягли 16-річного віку та мають виключні права інтелектуальної власності на пісню.

Раніше ми писали про те, що популярна співачка-мама двох дітей хоче представити Україну на Євробаченні 2019.

Нагадаємо, що 25 листопада талановита 11-річна українка Дарина Красновецька відкриє фінал міжнародного дитячого конкурсу Євробачення у Мінську.

Відео: РБК-Україна