Українську співачку розкритикували за надто відверті фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка засипала мережу знімками в напівоголеному вигляді

Українська співачка Анна Сєдокова, яка увійшла в рейтинг найсексуальніших жінок Росії, продовжує розбурхувати шанувальників гарячими знімками з відпочинку. У своєму Instagram артистка активно ділиться відвертими фотографіями, зробленими на пляжах Дубая (ОАЕ).

На новому фото Седокова позує спиною до камери в рожевому купальнику, що підкреслює її апетитну п'яту точку.

"Я обіцяла тобі фото", - залишила виконавиця інтригуючий підпис під фото.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Пізніше Анна виклала ще один знімок в тому ж купальнику. На ньому вона нібито заснула на лежаку з книгою в руках.

"Коханий сфоткав поки я спала 2", - повідомила зірка.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Проте багато підписників обурилися великою кількістю надто відвертих фото у її аккаунті.

"Анна, пригальмуй", "Щастя любить тишу", "Вік вже не той дупу оголювати", "Не зовсім вдалий фотожоп", "Від'їла собі зад", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото. Вона вважає, що на знімку явно чогось не вистачає і просить фанатів допомогти їй з цим - наприклад, за допомогою фотошопу.

Раніше ми повідомляли, що співачка Анна Сєдокова відповіла на чутки про стосунки з гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим.

Відео: (РБК-Україна)