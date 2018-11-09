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Українську співачку розкритикували за надто відверті фото

Lite » Зірки 09.11.2018 - 20:52
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка засипала мережу знімками в напівоголеному вигляді

Українська співачка Анна Сєдокова, яка увійшла в рейтинг найсексуальніших жінок Росії, продовжує розбурхувати шанувальників гарячими знімками з відпочинку. У своєму Instagram артистка активно ділиться відвертими фотографіями, зробленими на пляжах Дубая (ОАЕ).

На новому фото Седокова позує спиною до камери в рожевому купальнику, що підкреслює її апетитну п'яту точку.

"Я обіцяла тобі фото", - залишила виконавиця інтригуючий підпис під фото.

Українську співачку розкритикували за надто відверті фото

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Пізніше Анна виклала ще один знімок в тому ж купальнику. На ньому вона нібито заснула на лежаку з книгою в руках.

"Коханий сфоткав поки я спала 2", - повідомила зірка.

Українську співачку розкритикували за надто відверті фото

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Проте багато підписників обурилися великою кількістю надто відвертих фото у її аккаунті.

"Анна, пригальмуй", "Щастя любить тишу", "Вік вже не той дупу оголювати", "Не зовсім вдалий фотожоп", "Від'їла собі зад", - пишуть фоловери.

Українську співачку розкритикували за надто відверті фотоУкраїнську співачку розкритикували за надто відверті фото

Українську співачку розкритикували за надто відверті фотоУкраїнську співачку розкритикували за надто відверті фото

Українську співачку розкритикували за надто відверті фотоУкраїнську співачку розкритикували за надто відверті фото

Українську співачку розкритикували за надто відверті фотоУкраїнську співачку розкритикували за надто відверті фото

Українську співачку розкритикували за надто відверті фотоУкраїнську співачку розкритикували за надто відверті фото

Українську співачку розкритикували за надто відверті фотоУкраїнську співачку розкритикували за надто відверті фото

Українську співачку розкритикували за надто відверті фотоУкраїнську співачку розкритикували за надто відверті фото

Українську співачку розкритикували за надто відверті фотоУкраїнську співачку розкритикували за надто відверті фото

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото. Вона вважає, що на знімку явно чогось не вистачає і просить фанатів допомогти їй з цим - наприклад, за допомогою фотошопу.

Раніше ми повідомляли, що співачка Анна Сєдокова відповіла на чутки про стосунки з гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим.

Відео: (РБК-Україна)

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