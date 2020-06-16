Український співак провів майстер-клас прощання з колишньою

Sysuev презентує відео "Best 4 U". У ньому він звернувся до колишньої коханої, завдяки якій навчився багато чому в житті та музиці.

Відео вийшло дійсно цікавим. Ідея і суть розірвання стосунків вдало передаються символами, рухами, мімікою героїв кліпу, яскравими рапідними переходами.

"Складно прощатися з колишньою, з тією дівчиною, з якою ти був настільки щасливим. Ще складніше розлучитися, якщо у відносинах було багато пристрасті та суперечливих емоцій. Дуже радий цьому відео, реалізації всіх ідей. Ми все зробили у доволі нестандартній артхаусній манері. Головна героїня хоче відшукати у натовпі людей свого єдиного. Вона намагається зрозуміти хто він через погляд, через дотик. Проте усі її спроби марні й вона об’єднується з іншими колишніми, розчиняючись у темряві", - розповідає Sysuev.

Sysuev - Best 4 U

Додамо, що екранізований трек "Best 4 U" увійшов у новий альбом "Mr. Worldwide", який Sysuev презентував місяць тому.