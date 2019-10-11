Українські зірки гадають, хто такий Захар Беркут, і давно не тримали гроші в руках (відео)

9 жовтня в столичному кінотеатрі "Київська Русь" відбулася прем'єра українського фільму "Захар Беркут". Ця стрічка - наймасштабніший історичний екшен часів незалежної України, знятий за мотивами однойменної повісті Івана Франка. Презентація фільму вийшла вражаючою і перетворилася на справжнє шоу. Зазначимо, що одну з головних ролей - Захар Беркут - зіграв 60-річний американський актор Роберт Патрік (зірка фільму "Термінатор 2: Судний день").

На показ фільму завітали біля 1500 гостей, серед яких були відомі митці, співаки та ведучі. Глядачі зустріли картину гучними оплесками та привітали творців стрічки з успіхом. Прем'єру також відвідала редакція LITE, та поспілкувалась із її зірковими гостями. Українські селебрітіс постаралися відповісти на "каверзні" питання про головного героя кінострічки, а також Івана Франка.

Захар Беркут: гості прем'єри відповідають на "каверзні" питання

Захар Беркут: як пройшла прем'єра в Києві

На гостей свята очікував сюрприз — просто перед входом до кінотеатру аніматори "Парку Київська Русь" влаштували видовищний перфоманс. Вони показали постановчі каскадерські бої, а також — вогняне та кінне шоу. Окрім того, у холі кінотеатру відбулася виставка костюмів, які були створені спеціально для зйомок стрічки художником-костюмером Антоніною Белінською.

Фото: прес-служба

Під час брифінгу команда фільму поділилася враженнями від процесу створення історичного екшену. Режисери Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн, продюсер Єгор Олесов, актор Олег Волощенко розповіли про свої очікування від прокату стрічки.

"Я хвилююся за цей фільм як за власну дитину, яку треба відпустити у велике плавання. Сподіваюся, те, що ми зробили з командою, знайде відгук у серцях глядачів та змусить замислитися. Той світ, який лежить поза межами нашого дому, має бути добрим до нашої дитини, тобто до нашого фільму. Тоді у нього буде гарна доля", – поділився своїми сподіваннями режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Режисери Ахтем Сєїтаблаєв і Джон Вінн (фото: прес-служба)

Гості прем'єри в Києві

Юрій Горбунов та Катя Осадча

Святослав Вакарчук

Співачка Alyosha

Женя Галич, фронтмен групи O. Torvald

Jerry Heil

Ігор Кондратюк

Зіркові гості прем'єри "Захар Беркут" (фото: прес-служба)

Зіркові гості прем'єри "Захар Беркут" (фото: прес-служба)

Про фільм "Захар Беркут"

“Захар Беркут” - український історичний фільм режисерів Ахтема Саітаблаєва та Джона Вінна. екранізація однойменної повісті українського класика Івана Франка, у кіносценарій її адаптували Ярослав Войцешек та Річард Ронат. Бюджет “Захара Беркута” 113 млн гривень, з який 30 млн надало Державне агентство України з питань кіно. Виробництвом фільму займалися Kinorob і CinemaDay. В українському прокат стрічка з 10 жовтня 2019 року.

Синопсис: 1241 рік. Монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих мисливців, брати Беркути, потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися і знищити карпатські поселення. Для цього він знаходить зрадника серед місцевих, який відкриває йому таємний прохід у горах. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога.