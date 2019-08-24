"Українська версія Моніки Беллуччі": Маша Єфросиніна захопила квітучим зовнішнім виглядом

Користувачі мережі вражені красою 40-річної ведучої
Маша Єфросиніна буває дуже різною - то вона не проти посміятися над собою і смішить шанувальників перевтіленням в "касирку з 90-х", то постає в образі стильної діви, то вона мила домашня кішечка. Підписники ведучої не раз відзначали, що їм дуже імпонує її простота в спілкуванні і поведінці.
На своїй сторінці в Instagram Маша поділилася своєю радістю - її чекає сімейна відпустка, а також вразила красою і квітучим зовнішнім виглядом. На фотопортреті 40-річна артистка зображена з розпущеним довгим волоссям і мінімумом макіяжу і виглядає при цьому просто чудово.
"Настав час нашої традиційної сімейної втечі", - написала Єфросиніна англійською мовою.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловери знаменитості обсипали її комлпиментами, порівнявши з відомою італійською актрисою Монікою Беллуччі, яка відома своєю нев'янучою красою.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна вразила постільними фото в яскравому образі. Ведуча позувала на ліжку в яскравому домашньому халатику з бахромою.
До речі, в недавній зйомці для одного з глянцевих журналів Маша Єфросиніна вразила надмірною худобою, що викликало занепокоєння у підписників.