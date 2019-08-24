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"Українська версія Моніки Беллуччі": Маша Єфросиніна захопила квітучим зовнішнім виглядом

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Користувачі мережі вражені красою 40-річної ведучої

Маша Єфросиніна буває дуже різною - то вона не проти посміятися над собою і смішить шанувальників перевтіленням в "касирку з 90-х", то постає в образі стильної діви, то вона мила домашня кішечка. Підписники ведучої не раз відзначали, що їм дуже імпонує її простота в спілкуванні і поведінці.

На своїй сторінці в Instagram Маша поділилася своєю радістю - її чекає сімейна відпустка, а також вразила красою і квітучим зовнішнім виглядом. На фотопортреті 40-річна артистка зображена з розпущеним довгим волоссям і мінімумом макіяжу і виглядає при цьому просто чудово.

"Настав час нашої традиційної сімейної втечі", - написала Єфросиніна англійською мовою.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери знаменитості обсипали її комлпиментами, порівнявши з відомою італійською актрисою Монікою Беллуччі, яка відома своєю нев'янучою красою.

  • Маша, ви дуже гарна
  • Розкішна жінка
  • Красуня
  • Яка ти красива, успішна, впевнена
  • На Демі Мур схожа
  • Ідеал жінки! Марія, Ви українська версія Моніки Белуччі і навіть краще!
  • Вау!!!! Краса!!!! Виглядаєте на 25
  • Не косіть під Джолі.Ві красивіша
  • Ну чому така красива?
  • Марійка - Ві прекрасні
  • Яка ж ви гарна, і не тільки зовні
  • Дуже гарна та елегантна!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна вразила постільними фото в яскравому образі. Ведуча позувала на ліжку в яскравому домашньому халатику з бахромою.

До речі, в недавній зйомці для одного з глянцевих журналів Маша Єфросиніна вразила надмірною худобою, що викликало занепокоєння у підписників.

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