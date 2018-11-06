Українська Шакіра: Каменських вразила фанатів кардинальною зміною іміджу

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Всім шанувальникам артистка порадила не боятися ризикувати

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, опублікувала фотографію в абсолютно новому іміджі. Відповідне фото Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Вона повідомила шанувальникам, що виконує обіцянку про кардинальну зміну зовнішності і поділилася, що новий досвід їй дуже сподобався.

"Я обіцяла зважитися на кардинальні зміни іміджу. І ось для зйомок кліпу #LOMALA я пройшла через три радикальних перевтілення. Особисто мені цей досвід дуже сподобався. Було дуже незвично і цікаво. Друзі, ні в якому разі не можна боятися змін! Адже за ними завжди прийде що-небудь нове, яскраве і гарне. В іншому випадку, якщо не вирішуватися на експерименти, можна так і не розкрити свій потенціал", - написала Каменських і закликала всіх ризикувати і експериментувати.

"Тому я закликаю всіх ризикувати, розкріпачуватися і відкривати нове внутрішнє я. Не відкладайте на потім. Дійте!" - додала артистка.

На фото вона постала перед шанувальниками у незвичайному золотому костюмі і з довгим білявим волоссям.

Скріншот фото (instagram.com/kamenskux)

Фанати прийшли в захват від її образу і порівняли її з Бейонсе і Шакірою. Крім того, вони написали, що світлий колір волосся їй дуже йде.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Настя Каменських привітала рідну людину з днем народження.

А також ми писали про те, що Каменських нарвалася на критику через вульгарность.

Відео: РБК-Україна