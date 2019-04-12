Українська рэперша Alyona Alyona стала героїнею американського Vogue

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я дівчини - Олена Савраненко) дуже стрімко підкорила світ шоу-бізнесу і стала відомою і впізнаваною. Слава прийшла до неї після того, як її трек "Рибки", який вийшов у жовтні минулого року, буквально підірвав YouTube. Тепер же колишня вихователька дитячого саду випустила альбом "Пушка" і може похвалитися ще одним досягненням - артистка стала героїнею американського глянцевого видання Vogue.

Олена знялася у фотосесії для журналу, в рамках якої позувала в одязі спортивного стилю в одному зі спальних районів Києва. В інтерв'ю виданню рэперша розповіла про свій нелегкий шлях до успіху - дівчина встигла змінити чимало професій і зіткнутися з невірою в її творчість.

Фото: Alyona Alyona (vogue.com)

Савраненко родом з містечка Баришівка під Києвом і встигла попрацювати касиркою в супермаркеті, також вона продавала косметику на ринку і була вихователем, при цьому Альона має диплом психолога та викладача. Але вона завжди мріяла про музику.

Рэперша розповіла, що в плані творчості на неї дуже вплинув трек Gangsta's Paradise репера Coolio. Вперше вона почула його в 12 років, а пізніше батько купив дівчинці альбом Емінема The Eminem Show.

"Це змінило мій світ, — згадує Олена. — Коли пишеш звичайну попсову пісню, у тебе всього кілька рядків. В одному рядку всього пару слів і мінімум інформації. Але коли ти читаєш реп, ти можеш сказати більше, довше рядки — цікавіше історія. Так я почала читати реп, щоб розповідати більше історій".

Фото: Alyona Alyona (vogue.com)

Alyona Alyona також зізналася, що вона пережила непростий період, коли її творчість не сприймали всерйоз і говорили, що жінки повинні варити борщ на кухні, а не читати реп. Крім того, об'єктом критики ставав навіть українська мова, на якій вона писала музику, оскільки всі її друзі розмовляли російською.

Але все змінилося після подій Евромайдана, коли рідна мова стала модною і популярною, і Олена відчула – настав її час. Тематика її треків проста і зрозуміла кожному – Олена співає про те, що її оточує та хвилює, про звичайних людей і їх життя.

"Я розповідаю про себе і про людей, які поруч мною, звичайних українців та молодь. Я співаю про те, що люди повинні приймати нас такими, які ми є і дозволяти нам робити те, що ми хочемо. Я кажу про те, як ми втомилися від телефонів і як хочемо втекти туди, де зможемо грати улюблену музику. Я кажу про те, як я переїхала і покинула отчий дім, а ми шкодуємо і тужимо за рідними місцями", — розповіла про свою творчість Alyona Alyona.

Фото: Alyona Alyona (vogue.com)

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona випустила новий кліп на композицію під назвою "Залишаю свій дім", де показала своїх батьків.

До речі, українка вперше прийме участь в конкурсі Міс Всесвіт Plus Size.