"Українська принцеса": Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка днями порадувала своїх численних шанувальників відвертим кліпом "Вабити", взяла участь у святкових заходах з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня. Співачка разом з іншими виконавцями заспівала гімн України, причому зробила це у вельми незвичайній локації - на даху київської консерваторії. Для такого важливого виступу артистка вибрала розкішне дизайнерське вбрання білого кольору - зазначимо, що саме цей колір був домінуючим у святі 2019 року, символізуючи чистоту і надію.

На своїй сторінці в Instagram Кароль опублікувала кілька фото, які дозволяють в деталях розглянути її ефектний образ. Тіна блищала в пишній сукні від бренду Ashi Studio з довгим шлейфом і розрізом спереду. Глибокий виріз асиметричного крою відкриває одне плече артистки.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Доповнюють лук босоніжки на шпильці, розпущене волосся, дизайнерські прикраси та фірмова червона помада.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Так, шию співачки прикрашала золота прикраса від українського бренду у вигляді колосків, виконаного у синьо-жовтій гамі в колір прапора України, а на руці було кільце з синіх і жовтих дорогоцінних каменів.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники Кароль обсипали її хвилею компліментів, а також вітають з Днем Незалежності. Деякі порівняли її з принцесою або ж нареченою.

Як же тобі неймовірно йдуть білі сукні

КОРОЛЕВААА

Прям наречена

Який ніжний образ

Вав, як наречена

Королева пішла

Наша незалежна Тинуся

Принцеса балу

Городость України!

Неповторна

Українська принцеса

Зефиркааа

Дуже ніжна і красива

Розкішна

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Співачка також опублікувала відео свого виступу.

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль умилила мережу кумедним відео з 10-річним сином Веніаміном, в якому хлопчик підтримує маму перед виходом кліпу Вабити і заодно її вчить англійської мови.