Українська співачка політала над рисовими терасами на Балі: барвисті фото

Учасниця групи "НеАнгели" весело проводить час на відпочинку

Участницы украинской группы "НеАнгелы" решили устроить себе отпуск и отправились отдохнуть в теплых странах. Пока Слава Каминская делится семейными пляжными фото из ОАЭ, ее коллега Виктория Смеюха засыпала Instagram красочными снимками с райского острова Бали в Индонезии.

Судя по кадрам, артистка проводит время весело и даже несколько экстремально. Так, Вика прокатилась на качелях над рисовыми террасами острова и поделилась впечатляющими фото и видео своего "воздушного" приключения.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Для будоражащего кровь развлечения певица выбрала воздушное платье кофейного цвета с черной вышивкой, под которое предусмотрительно надела мини-шорты - в целях безопасности на аттракционе к туристам прикрепляют страховку.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Каждый уважающий себя балиец ежедневно перед работой заходит покататься на качельках. Так кто я такая, чтобы пренебрегать местными традициями?... Хотите увидеть, как все происходило на самом деле?" - написала исполнительница под публикацией.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

После чего поделилась видео, на котором она парит над балийскими просторами.

"Судя по моему голосу, этот атракцион был усладой не только для глаз, но и для слуха окружающих. На самом деле, далеко не каждый зритель отважился на это. Поверьте, ооооочень сложно быть воплощением красоты и грации, воспаряя над рисовыми террасами. Для вас старалась", - с юмором прокомментировала Вика.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Она также опубликовала еще несколько ярких отпускных фото, на которых она позирует на фоне фламинго, большой ящерицы и попугая желто-голубой расцветки, демонстрируя стройную фигуру и эффектные наряды.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники по достоинству оценили смелость и красоту певицы и засыпали ее восхищенными комментариями.

"Затмеваешь необычной красоты пейзаж своей";

"Не страшно над пропастью взмыть!?";

"Раз, два, три - над рисовыми полями пари!!!";

"Вика, какая там красотища...как хорошо,что у тебя есть такая возможность там побывать";

"Красота! Такие ощущения надолго сохраняются";

"Классные фото ) Вика вы очень красивая";

"Богиня, шикарна, граційна, велика молодець. Вікторія, так тримати";

"Бесстрашная Виктория!!!)";

"Офигеть, наверно зарядилась эмоциями", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Вика из "НеАнгелов" похвасталась стильным нарядом на Бали.

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