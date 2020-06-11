Українська співачка оголосила бойкот сімейному життю

Українська співачка Ольга Нека, яка виступає під псевдонімом NEKA, випустила найважливішу і знакову серед усіх своїх авторських пісень "Справжня".

"Практично все своє життя я перебуваю в серйозних відносинах. Мені постійно хотілося бути ідеальною жінкою, що створює домашній затишок, завжди відмінно виглядає, підтримує свого коханого і ставить сім'ю на перше місце. Але одного разу я зрозуміла, що мене просто використовують, як шаблон жінки, що підходить для сімейного життя. Я сама розірвала відносини, які були мертвим вантажем для мене. У запалі сварки кинула тарілку під ноги чоловікові і грюкнула дверима. Ніколи раніше собі такого не дозволяла. Вийшла на вулицю, відчула аромат свободи в повітрі. Після цього я вже не могла грати ролі, я вибрала бути завжди справжньою, не дивлячись ні на що", - відверто каже артистка, яка працювала раніше з KAZKA, Вєркою Сердючкою та багатьма іншими українськими зірками.

NEKA випустила нову пісню "Справжня"

NEKA заміжня і в неї двоє дітей. При цьому вона не страждає від відсутності уваги інших чоловіків, але ніколи не дозволяє їм переходити межі дозволеного.

"Раніше я переживала, коли хтось із чоловіків говорив мені компліменти, не кажучи вже про те, коли намагався подарувати квіти або покликати на вечерю. Як же так? Я в стосунках! Я повинна бути відмінною дружиною! Зараз же я розумію, що кожна жінка гідна і має право купатися в увазі і в подарунках. У мене є кілька шанувальників. Всі вони знають, що я заміжня, що я ніколи не збираюся зраджувати своєму чоловікові і що їх чекає дружнє спілкування. А увагу і приємні доглядаючи - це завжди добре. Нещодавно шанувальник подарував мені .... стікерпак з моїми фотографіями і цитатами з моїх пісень! Це було дуже мило! Тепер використовуємо їх у всіх наших творчих чатах!" - зазначає Ольга.

Співачка вважає, що кожна дівчина і жінка, незалежно від свого сімейного стану, має право сказати собі: "DJ сьогодні наш падре", піти на вечірку, протанцювати там до ранку і повернутися додому на світанку, тримаючи туфлі на шпильках в руках! Пісня "Справжня" - саме про це.

Нагадаємо, що раніше NEKA заспівала про чоловіка і сина.

Також артистка написала гімн для сильних жінок.