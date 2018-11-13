Українська співачка назвала "знаковим" виступ у Москві

Фото: Таїсія Повалій (instagram.com/tpovaliyofficial)

Таїсія Повалій похвалилася концертом в Кремлі

Українська співачка Таїсія Повалій, яка стверджує, що на неї почалися гоніння, висловила захоплення, назвавши свій виступ у стінах Кремлівського палацу в Москві "знаковим". Про це артистка повідомила у Instagram.

"5 листопада відбулася воістину знакова для мене подія", - написала виконавиця, розмістивши знімок зі свого концерту.

Фото: (instagram.com/tpovaliyofficial)

Більшість підписників відзначили, що Повалій дуже добре співає і подякували за концерт. Зазначимо, що негативні коментарі під фото регулярно видаляються:

"Ох, діва! Вбиваєте наповал!";

"Таїчка, це було шикарно, розкішно, бомбічно, незабутньо, красиво і урочисто";

"Спасибі за концерт";

"Все було надзвичайно. Спасибі за казку!";

Скріншот поста: (instagram.com/tpovaliyofficial)

Нагадаємо, що Таїсія Повалій вразила обличчям без макіяжу. Думки користувачів розділилися - деякі зазначили, що Таїсія добре виглядає і без макіяжу, однак інші зізналися, що навіть не впізнали її в такому вигляді, так як вона постаріла.

Ми повідомляли, що Таїсія Повалій розповіла, як ледь не померла після аборту. Вона зізналася, що через позаматкову вагітність їй довелося внутрішньоутробно вбити власну дитину.

Ми також писали про те, що Повалій дала відверте інтерв'ю на російському каналі.

Відео: РБК-Україна