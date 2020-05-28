Українська Одрі Хепберн: Катерина Кухар в сукні з пір'ям справила фурор розкішним ретро-образом

Шанувальники Кухар засипали компліментами улюбленицю
Катерина Кухар навіть під час карантину та домашньої самоізоляції продовжує всіляко мотивувати фоловерів. Українська прима-балерина, як і багато селебрітіс, поступово повертається в трудові будні. І якщо концертів та вечірок чекати ще не скоро, то нові фотосесії - в самий раз. Так, на своїй instagram-сторінці Кухар опублікувала бекстейдж відео з нової фотосесії, для якої балерина приміряла відразу кілька розкішних образів.
Так, перед камерами Кухар постала в образі фатальної "кінодіви 1920-х". Музику для відео Катерина підібрала відповідну - джаз.
На Кухар - вишукане коктейльне плаття чорного кольору, яке підкреслює осину талію балерини. Сукня рясно декорований пір'ям.
Волосся прими зібрані в тугий хвіст на маківці. З прикрас - широкий чокер і сережки з штучних діамантів. А ось вечірній макіяж зроблений з акцентом на виразні очі.
Свій новий пост Кухар супроводила філософською думкою: «У цьому світі нам нічого не належить. Просто ми і речі іноді знаходимо один одного»
Відео: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Шанувальники Катерини прийшли в захват від її нового відео і способу. І поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:
Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official
до Речі, раніше Катерина Кухар показала топ-5 вправ для фігури, як у прима-балерини.
Автор: Lite