Українська Одрі Хепберн: Катерина Кухар в сукні з пір'ям справила фурор розкішним ретро-образом

Катерина Кухар навіть під час карантину та домашньої самоізоляції продовжує всіляко мотивувати фоловерів. Українська прима-балерина, як і багато селебрітіс, поступово повертається в трудові будні. І якщо концертів та вечірок чекати ще не скоро, то нові фотосесії - в самий раз. Так, на своїй instagram-сторінці Кухар опублікувала бекстейдж відео з нової фотосесії, для якої балерина приміряла відразу кілька розкішних образів.

Так, перед камерами Кухар постала в образі фатальної "кінодіви 1920-х". Музику для відео Катерина підібрала відповідну - джаз.

На Кухар - вишукане коктейльне плаття чорного кольору, яке підкреслює осину талію балерини. Сукня рясно декорований пір'ям.

Волосся прими зібрані в тугий хвіст на маківці. З прикрас - широкий чокер і сережки з штучних діамантів. А ось вечірній макіяж зроблений з акцентом на виразні очі.

Свій новий пост Кухар супроводила філософською думкою: «У цьому світі нам нічого не належить. Просто ми і речі іноді знаходимо один одного»

Відео: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Шанувальники Катерини прийшли в захват від її нового відео і способу. І поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:

Шикарно і жіночно!

Нереально красива, образ - вогонь

Ох! Перше, що приходить - українська Одрі Хепберн

Катя, я пишаюся, що у нас на Україні є така талановита і неймовірно красива, яскрава зірка!

Краса!!! Моє захоплення і натхнення!!! Катюша успіху Вам !!!!

ДІВА!!! БОЖЕСТВЕННО ГАРНА!

Неймовірна як завжди! дуже класна

Яка ви мила, граціозна, розумна

Красива, ніжна, витончена

Прекрасна, як завжди Є на кого рівнятися

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

до Речі, раніше Катерина Кухар показала топ-5 вправ для фігури, як у прима-балерини.