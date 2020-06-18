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Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна з маками в руках захопила літнім луком

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Ведуча поділилася щасливим фото в чудовому вбранні

41-річна телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно поділилася з шанувальниками своїми ранковими ритуалами для краси і здоров'я, опублікувала в Instagram яскравий і щасливий кадр. Зірка зазначила, що іноді для радості потрібно зовсім мало.

На знімку Маша відображена в стильному і жіночному образі - довгій білій сукні вільного крою з вишивкою внизу. В руках вона тримає вазу з квітами маку і променисто посміхається.

"Іноді просто потрібні квіти", - підписала пост Єфросиніна.

Маша Єфросиніна підкорила ніжним літнім образом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Менш ніж за добу пост телеведучої оцінило більше 46 тисяч користувачів мережі. Фолловери засипали Машу захопленими коментарями, називаючи її справжньою українською красунею.

  • Як красиво
  • Вам так личить цей образ
  • Дуже сонячне фото!
  • Немає слів. Одна Краса
  • Яка соковита, яскрава фотографія! Краса
  • Ви супер.
  • Машенька, Вам так добре з чубом! Не можу намилуватися! Неймовірно красива! Завжди захоплювалася Вами як провідної, чоловіком і жінкою! З роками Ви тільки краше!
  • Яка ж Ви чарівна
  • Дуже ніжне фото!!!
  • Машенька , Ви для мене втілення української краси. Українська Моніка Белуччі
  • Яке плаття шикарне
  • Дуже крутий образ!

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна розчулила мережу абсолютним щастям у компанії улюблених чоловіків - чоловіка і синочка.

Автор: Марина Настевіч

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