Українська Мерилін Монро: Віка з НеАнгелів підкорила голлівудською посмішкою і точеними формами

Чарівна Віка з групи НеАнгели знову повернулася у соцмережі після тривалої відсутності - дівчина вирішила влаштувати собі "розвантаження" і не з'являлася майже місяць. За цей час вона встигла відпочити на Мальдівах, так що тепер регулярно балує шанувальників барвистими знімками з райських островів. Красуня із задоволенням демонструє свою розкішну фігуру в ефектних купальниках і спокусливих курортних луках.

Так, на нових знімках Вікторія порівняла себе з Мерилін Монро - вона приміряла стильний наряд у червоний горошок, що складається з топа і спідниці. На деяких кадрах поділ спідниці грайливо розвівається на вітрі - прямо як на знаменитому знімку голлівудської діви.

Великі сережки, розпущене волосся і промениста усмішка завершують яскравий образ співачки.

"I Wanna Be Loved By You ... Поки я в ролі Мерилін Монро демонструю свою голівудську #smile , розкажіть як вам церемонія «Оскарів» у цьому році? Сподобалися «Паразити»? Картина отримала чотири премії в цьому році, всі з яких – у важливих номінаціях", - поцікавилася Смеюха думкою підписників про нещодавню церемонію вручення кінопремій.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловери не залишилися байдужими і засипали Віку захопленими компліментами в коментарях до фото.

Шикарно

Рожевий фламінго в променях заходу.....

Дуууже гарна

Віка лялечка

Дуже красиво

Богиня

Краса

Ідеально

Нимфочка! От я саме Паразити і не дивилася,потрібно обов'язково дивитися,якщо Оскар!

Божественна))

Чарівна

Віка,яка Ви красива. Поділіться будь-ласка,де купити такий костюм?

Фільм "Паразити" мені не сподобався.. Мене вистачило хвилин на 20 і вимкнула. Не знаю чому зараз так активно публічні люди про неї говорять і пишуть..

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше спокуслива Віка з НеАнгелів нарвалася на критику в мережі через "невдалий" купальник.