Українська Мадонна: Віра Кекелія підкорила мережу чуттєвими знімками в образі поп-діви

Українська співачка і актриса гумористичного шоу "Жіночий квартал" Віра Кекелія, яка раніше назвала свого фаворита на шоу Танці з зірками 2019, поділилася новими знімками з вражаючої фотосесії на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Фанати артистки відразу ж помітили її дивовижну схожість з співачкою Мадонною. Для своєї нової фотосесії Віра Кекелія вибрала дуже чуттєвий і злегка спокусливий образ.

Віра Кекелія в образі культової Мадонни (фото: instagram.com/kekeliavera)

"Всім доброго ранку! Під тією чи іншою фотографією ви залишали коментарі про те, що між мною і ранньої Мадонною є якась схожість. Ми не довго думаючи вирішили з Лесею Патокою поекспериментувати і зробити знімки в стилі Мадонни. Виставляю першу частину Мадонни по-українськи! Спасибі, підписники-друзі, що надихнули на таке", - пише Кекелія.

Бездоганна фігура співачки в сукні пастельних тонів, її пронизливий погляд і червона помада на губах не залишили нікого байдужими шанувальників. Публікація зібрала безліч захоплених коментарів.

"Просто дива!!! Віра, ви й справді дуже схожі на Мадонну! У вас просто приголомшливий голос!", "Вау! Ну нічого собі) точно українська Мадонна!", "Дивна схожість!", "Нарешті, у нас є своя українська Мадонна! Віра – ви просто неймовірні і на сцені, і в житті".

Віра Кекелія в образі культової Мадонни (фото: instagram.com/kekeliavera)

Віра Кекелія вже не вперше порівнюють з королевою поп-музики Мадонною. І справа не тільки в зовнішній схожості артисток, але і неймовірною харизмою та артистичності. Українська публіка вже давно впізнає Віру з її неповторним глибоким тембром голосу і пронизливою манерою виконання. Співачка зачарувала телеглядачів своїм сильним вокалом ще на сцені вокального шоу "Голос країни-7", в якому артистка увійшла в суперфінал. Зараз Кекелія радує шанувальників власним репертуаром і активно розвивається як сольна співачка.

VERA KEKELIA - ПЕРЛИНОЮ

Нагадаємо, нещодавно VERA KEKELIA презентувала окрыляющий сингл "Перлиною", на який зняла лірик-відео. Також артистку можна побачити в нових випусках "Жіночого Кварталу" студії "Квартал 95", а її голос можна почути щонеділі у проекті Танці з зірками 2019 на телеканалі "1+1".

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