Українська красуня: Ольга Сумська у вишиванці заворожила колоритним осіннім фотосетом

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Актриса влаштувала атмосферну зйомку в Пирогово

Ольга Сумська нещодавно відсвяткувала свій 54-й день народження, проте як і раніше є ідеалом краси для багатьох українських жінок. Двічі бабуся захоплює квітучим зовнішнім виглядом - здається, ніби час над нею не владний! З приходом осені актриса влаштувала атмосферну фотосесію в старовинному стилі і поділилася результатом в Instagram.

Для колоритних фото Сумська приміряла колоритний образ в етнічному стилі - прикрашені розкішною вишивкою сорочку і спідницю, до яких додала чорні чобітки. Також зірка одягла красиве червоне намисто, а на голову - вінок з осіннього листя і квітів. Волосся вона заплела в косу і зробила ефектний макіяж.

Ольга позувала в етнографічному музеї в Пирогово на тлі старовинних українських хат з різних регіонів країни - знімки ніби переносять нас на багато років назад.

У підпису актриса пригадала своє дитинство, коли вона часто бувала у бабусь в гостях, а ті жили саме в таких будинках.

"Осінь в Пирогово... Хата-мазанка.. Саме в таких хатинах жили мої бабусі - Ольга Яківна по материній лінії і Параска Сидорівна - мама мого тата. А батьки на літо мене відправляли в село. Скільки разів я мазала хату кізячками з-під коней, які збирала біля млина через дорогу від будинку... А потім змішували суміш з глиною і мазати призьбу (це поріг), далі вибілювали стіни, очерет для даху, який треба було нарізати на болоті і добре висушити. А всередині будинку підлоги не було, просто земля, яку трамбували, натирали і накривали долівками і килимами...Влітку прохолода навіть у спеку. Все це обожнюю", - поділилася Сумська.

Ольга Сумська в розкішній вишиванці позувала на тлі старовинних українських хатів на колоритних фото (фото: instagram.com/olgasumska)

В коментарях шанувальники висловлюють свій захват і називають артистку втіленням української красуні.

Щира україночка)

Олю, ви ніби прообраз осені ! Гарно вийшли на фото!!!Теплих днів, і хороших вистав , бажаю!

Молода, як завжди

Як же гарно!!!

Яка краса

Яка гарненька Дівчина!

Як вам іде це вбрання

Ви чарівна і красива!

Як Вам личить осінь

Шикарна фотосесія. Краса

Дуже колоритні фото

Олю, як же Вам личить український національний одяг, неймовірно! А вінок - очей не відірвати!!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська висловилася про пластику і уколи краси. Вона зізналася, що пробувала ін'єкції, але результат їй не сподобався – у жінки була порушена міміка обличчя. Актриса віддає перевагу розумному домашньому догляду.