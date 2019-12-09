Українська красуня: Ганна Різатдінова вийшла на подіум у розкішній "квітковій" сукні

Після завершення проекту Танці з зірками 2019 його фіналістка Ганна Різатдінова живе насиченим життям - гімнастка активно відвідує світські заходия разом зі своїм партнером по шоу Олександром Прохоровим, а крім того, взяла участь у зйомці для глянцевого журналу. А нещодавно спорсменка спробувала ще одну нову для себе роль - вона вийшла на подіум як модель.

Ганна представила розкішну сукню в підлогу з дебютної колекції відомої української актриси Ольги Сумської RIDNA. Відповідно, всі наряди були в народному стилі, а також прикрашені різноманітними принтами за мотивами картин видатної української художниці Катерини Білокур.

Різатдінова дефілювала в яскравому зеленому платті, прикрашеному розсипом квітів і з коміром з бус.

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася підбіркою фото з заходу, на яких відображена за час дефіле по подіуму, а також з Ольгою Сумською та іншими учасницями показу.

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Кожна сукня з колекції має свою назву відповідно з картиною Української художниці Катерини Білокур. Моє плаття має назву "Квіти за тином" @olgasumska дуже приємно стати частиною такої події", - написала гімнастка.

Ганна Різатдінова та Ольга Сумська (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

В коментарях підписники відзначили, що саме так виглядає справжня українська красуня і залишили Ганні багато захоплених відгуків.

Яка гарна

Вам дуже красиво в цьому платті!

Це ваше плаття, ви дуже гарна жінка

ГАННА ВИ КРАСУНЯ

ось це я розумію краса а не ті сучасні ганчірки

Ганнуся ти дуже гарна в цьому платті

Дуже гарна)))

Як можна бути такою красивою?

Чарівна

Люблю дуже сильно. Ти у нас найкрасивіша

Обалденная фотографія!!!

Дуже гарно!

Аню, вам дуже личить цей образ в народному дусі:)))

Наші українські красуні. Браво!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова розповіла, як складалися відносини на проекті з переможницею Танців з зірками 2019 Ксенією Мішиною.