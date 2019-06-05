"Українки – найкрасивіші": Еліна Світоліна захопила стильним total black образом

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Світоліна демонструє зручний образ у стилі кежуал

Еліна Світоліна вкрай рідко балує свою багатотисячну армію шанувальників новими оновлення в соцмережах. І найчастіше, це рекламні матеріали. Тому приємним сюрпризом для її фанатів стала нещодавня серія постів на instagram-сторінці. Іменита 24-річна українська тенісистка, переможниця 15 турнірів WTA опублікувала відразу кілька сонячних фото, демонструючи свій новий стильний образ. При цьому в трійці постів Еліна Світоліна "зашифрувала" особливе послання.

Але почнемо з образу. На фото Еліна демонструє зручний повсякденний образ у стилі кежуал. На спортсменці – чорна футболка з цікавим принтом-написом "Dior". Зверніть увагу, що цим літом різні елементи гардеробу з написами знову актуальні як ніколи. При цьому найбільше вітаються саме різні логотипи і вказівки брендів – така собі відсилка до стилю 90-х. І якщо певний час великі логотипи на одязі вважалися моветоном, то зараз мода на них знову повернулася.

Простий образ Світоліної довершують чорні джинси-скіни з дірками на колінах. А ось це вже тренд минулого сезону!

Трійку постів тенісистка супроводила фразою "mind your own business", що перекладається як – "не лізь не в свою справу". Що ж цим хотіла сказати Світоліна, поки що загадка!

Стильна Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Зате шанувальникам української спортсменки серія її фото припала по душі.

"Мила і красива дівчина"

"Українки - найкрасивіші!"

"Чудова! Пишаюся тобою"

"Які красиві очі"

"Спортивна принцеса"

"Крихітка на мільйон доларів"

"Наша красуня"

"Дуже стильний образ"

"Дуже красива! Чекаємо перемог. Вімблдон за тобою!"

Стильна Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Зазначимо, що до цього Еліна Світоліна вже сяяла своєю розкішною фігурою. При цьому тенісистка з'явилася в абсолютно звичайному повсякденному образі: в закритій блузі і чорних джинсах. Але і тут шанувальники спортсменки у бачили "пікантність".

Також Еліна Світоліна вразила витонченою фігурою у вечірній сукні і на підборах. Забавно, що тенісистка вийшла у такому вигляді прямо на корт.