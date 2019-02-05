Українка вийшла у фінал престижного шоу america's Got Talent: The Champions

Видео: Kseniya Simonova: Ukraine's Got Talent Winner STUNNING Sand Art Wows America! AGT Champions (youtube.com/Talent Recap)

Мастер песочной анимации из Украины Ксения Симонова, которая была победительницей первого сезона шоу СТБ "Україна має талант", теперь покоряет своим творчеством зрителей по всему миру. 4 февраля украинская художница вышла в финал престижного талант-шоу America’s Got Talent: Champions, где в борьбе за звание самого талантливого человека мира сошлись победители и финалисты got talent из разных стран.

Как отмечает представительница Украины, всего в шоу принимают участие 50 талантов. В каждом эфире выбирали двоих лучших: одного – с помощью Golden Buzzer (золотой кнопки, которую нажимают либо судьи, либо ведущий), второго – методом закрытого зрительского голосования.

Фото: (facebook.com/kseniya.simonova.9)

Ксения представила четырехминутную песочную анимацию "Don’t Be Late", восхитив судей и зрителей. Отметим, что Симонова так поразила своим выступлением, что была удостоена Golden Buzzer (золотая кнопка). Ее нажал ведущий проекта Тэрри Крюс, что дало участнице автоматическое прохождение в финал проекта без зрительского голосования.

Судьи же, среди которых супермодель Хайди Клум и экс-"перчинка" Мел Би, а также Саймон Кауэлл и Хоуи Мэнделл, стоя аплодировали украинке.

Фото: (facebook.com/kseniya.simonova.9)

"Я не ожидала такой встречи. Когда вышла на сцену, судьи встали! Я очень спокойный по сути человек, но в этот раз я была поражена, и на видео это видно. Ведущий Терри Крюс – чудесный, тонко чувствующий искусство, так как сам рисует. Очень ему благодарна, навсегда запомню его в красном костюме, бегущим к этой кнопке. Такое чувство, будто у меня День рождения..." – поделилась эмоциями девушка.

Фото: (facebook.com/kseniya.simonova.9)

Следующее выступление Симоновой состоится уже 11 февраля в финале шоу America’s Got Talent: Champions вместе с остальными девятью участниками. Результаты голосования станут известны 18 февраля.

Напомним, были объявлены участники Национального отбора на Евровидение 2019. Песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль).

Также известен состав жюри Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2019.

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