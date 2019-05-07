Без укладання та макіяжу: травесті-діва Монро вразила сміливим фото

Яскрава і неординарна травесті-діва Монро регулярно захоплює користувачів мережі своїми стильними образами і ефектним і красивим макіяжем. Під час виходів у світ або прямий ефір вона завжди на висоті і виглядає просто дивовижно. Однак на цей раз знаменитість вразила підписників свого Instagram сміливим і відвертим знімком - вона показала себе без укладання і косметики.
На фото Монро пподемонструвала колаж - до і після "наведення краси". На знімку до артистка зображена без перуки, з хустинкою на голові і без грама макіяжу. У підписі до публікації вона поділилася цікавими фактами про себе.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
"З якогось переляку інста насипав мені тонну підписників. Я звичайно рада, але до таких щедрот ставлюся насторожено. Взагалі не люблю сюрпризи і всілякі розіграші, але раз пішла така п'янка, давайте ще раз познайомимося?! Отже:
- Нарекла себе Монро! Просто колись починала з жанру травесті музичної пародії на Мерлін. На цьому і заробила неіснуючі мільйони.
- Додала статус Невгамовна, щоб позначити свій характер. Ну цікава, шо Шерлок
- Жінка не від народження, а за покликанням.
- Все натюрель. Ні тату, ні проколів, ні операцій, ні сторонніх тіл, ніс свій, родименький.
- По життю займаюся своїм життям! Його облаштуванням і пізнанням.
- А ще веду різного роду розважальні заходи, знімаюся в тб-шоу, серіали, кіно і постійно умнічаю. Люблю закрутити думку в бублик)
- Обожнюю: (загинайте пальці) каву, косметику, кішок, музику, Венецію, хліб з маслом, аромат туберози і жасмин, туфлі на підборах і книги, шампанське і суші, морський бриз і засмаглі щиколотки, молочний лак для нігтів та браслети...
- Збуджують цілісні, сильні, сміливі і складні чоловіки.
- Захоплююся людьми, які постійно в пошуку себе і не боятися правди.
- Живу на радість собі і людям. Начебто виходить.
- Мрію, Щоб в Україні не було безпритульних тварин і про будиночок біля моря. Хі-хі.
А ще марнославна, цинічна, не вмію жаліти і часом нещадна. Але це швидше бонус до всіх перерахованих вище плюшок", - написала епатажна діва.
Шанувальники залишили безліч позитивних відгуків, захоплюючись мужністю знаменитості і називаючи її джерелом натхнення і жіночності.
- "Той випадок, коли жінка не від народження, а за покликанням, виглядає жіночні і шикарніше багатьох народжених жінками"
- "Монро, Ви настільки гармонійно себе створили і подаєте, що ця тонка грань балансу Інь і Янь відчувається навіть через екран. Вона вам дуже йде. Повагу"
- "Монро! Спасибі, що Ви є! За чесність і відкритість! Підписана. Захоплююся!"
- "Ви Чесно цікава Леді))І дуже гармонійною скрізь є"
- "Той випадок,коли людина на своєму місці, приємний і зовні і всередині"
- "І просто шикарна Монро, народжена надихати"
- "Захоплююся.....гостротою розуму...почуттям гумору!!!"
- "Ти така незвичайна - гострий розум і краса від природи -- рідкісне поєднання. І чарівні зелені очі"
- "Боже, Монритта, в який раз: в захопленні! Ви найкраща пігулка від усіх негараздів"
- "Сміливий і чесний чоловік!"
- "Ти приголомшлива, а твоя відвертість полонить своєю вишуканістю. Браво Монро"
Нагадаємо, травести-діва Монро вразила ефектним образом на червоній доріжці. Артистка відвідала церемонію вручення української кінопремії Золота Дзиґа 2019.
Раніше діва Монро розбурхала мережу вражаючим перевтіленням.
До речі, травесті-діва Монро дала пораду, як відповідати на нетактовні питання про особисте.