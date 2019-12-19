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Зручно їздити в трамваї: Ганна Різатдінова вразила ідеальним вертикальним шпагатом

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.12.2019 - 13:56
Зручно їздити в трамваї: Ганна Різатдінова вразила ідеальним вертикальним шпагатом
Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Різатдінова також залишила мотивуюче послання

Ганна Різатдінова, яка раніше несподівано стала блондинкою, любить приємно "шокувати" шанувальників своїми приголомшливими фізичними даними. Іменита українська гімнастка, бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро має дійсно завидну розтяжку - результат багаторічної праці спортсменки. Час від часу Ганна не проти похизуватися своїми спортивними талантами.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Різатдінова опублікувала фото зі своєї недавньої фотосесії. На знімку гімнастка стоїть в профіль до камери. Однак найголовніше, що з абсолютно незворушним виглядом Ганна демонструє ідеальний вертикальний шпагат. При цьому спортсменка позує в зручному спортивному одязі, що зайвий раз підкреслює стрункі форми своєї власниці.

"Всякий раз, коли ви відчуваєте себе погано, просто пам'ятайте, що #cocacola продавала тільки 25 пляшок в перший рік", - поділилася мотивуючою думкою Різатдінова.

Зручно їздити в трамваї: Ганна Різатдінова вразила ідеальним вертикальним шпагатом

Розкішна Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Шанувальники гімнастки поспішили прокоментувати її нове фото:

  • “Тобі так зручно їздити в трамваї! Менше місця займаєш"
  • “Ганна, як на мене, дуже емоційне фото! Дуже приємно дивитися на силу!))) Привіт з рідного міста, пишаюся!!!"
  • "Я теж так хочу"
  • "Захват і натхнення"

Зручно їздити в трамваї: Ганна Різатдінова вразила ідеальним вертикальним шпагатом

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

До речі, раніше гімнастка вже показувала кадри з цієї фотосесій. І знову Ганна дивує пластичністю і фантастичною гнучкість свого тіла.

Зручно їздити в трамваї: Ганна Різатдінова вразила ідеальним вертикальним шпагатом

Зручно їздити в трамваї: Ганна Різатдінова вразила ідеальним вертикальним шпагатом

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, раніше Ганна Різатдінова підкорила розкішним образом "голлівудської кінодіви".

Еліна Світоліна показала ефективні вправи для пружних сідниць і струнких ніжок (відео) "Схожа на голлівудську діву": Ганна Різатдінова підкорила розкішним образом
Новини України спортсменкаАнна Ризатдинова
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