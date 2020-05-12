Дивовижні! Горбунов підкорив фото з Осадчою і синочком в мальовничому місці

Щаслива сім'я вирушила на природу неподалік від Києва
Катя Осадча та Юрій Горбунов продовжують досліджувати мальовничі місця Київської області. Вони знаходять цікаві локації і відправляються вивчати місцевість, адже пара обожнює подорожувати, і поки можливості відправитися в іншу країну немає, ведучі насолоджуються тим, що знаходиться в безпосередній близькості до дому. Так, у ці вихідні щаслива родина разом з маленьким сином Іваном вирушила в село Підгірці. Погода на вулиці в понеділок, 11 травня стояла літня, тому Катя не упустила можливість засвітити стрункі ніжки в коротких шортах.
Юрій розмістив на своїй Instagram-сторінці захоплюючі дух фото на тлі навколишніх пейзажів. На кадрах він позує з сином на руках. На іншому фото - показує селфі щасливого сімейного ттіо. Пара як і раніше вважає за краще не показувати обличчя хлопчика широкій аудиторії – на всіх знімках він відвернутий від камери.
"Дивовижна природа Київщини і час проведений з сім'єю! І це в понеділок! У карантину є свої переваги!" - підписав щасливі сімейні фото ведучий.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники пари захопилися сімейною ідилією і спробували випитати, на кого схожий син пари.
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Раніше Юрій Горбунов зачарував фото дружини Катю Осадчу без макіяжу в домашній обстановці.