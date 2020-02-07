Чим здивує кінопремія Оскар 2020: розумний бюстгальтер і послуги пластичного хірурга

Лічені дні залишилися до головної кіноподії року – вручення 92-ої премії Оскар-2020, яку телеканал «Україна» покаже у прямому ефірі в ніч на 10 лютого. Знімальна група новин «Сьогодні» перебуває в Голівуді. В інтерв’ю каналу «Україна» голлівудські зіркові стилісти розповіли, якими вбраннями дивуватимуть селебритіз на червоній доріжці, а журналісти розкрили таємницю, які незвичні подарунки отримають тріумфатори церемонії.

Біля легендарного кінотеатру Долбі встановлюють декорації і вже розстелили червоний хідник. Саме ним крокуватимуть голлівудські зірки. Сяятимуть яскраво, каже стилістка Тара Свеннен, адже в моді – великі, масивні коштовні прикраси.

«Зараз у тренді – вдягати одразу кілька каблучок на один палець. Що більше, то краще. Я почала з двох, а ви можете збільшити до п’яти чи шести», – розповіла зіркова стилістка Тара Свеннен.

А ще модники кажуть, що варто звернути увагу на намиста. Зараз популярно вдягати їх задом наперед, так, аби кулон фактично звисав ззаду по спині. Стилістка Кеті Кейм переконує – на червоній доріжці ми побачимо багато блискіток, об’ємних форм та різних кольорів. Причому, вбрання зірок вражатимуть різноманітністю відтінків та яскравими поєднаннями.

Не менша інтрига й щодо чоловічих костюмів. І хоча більшість вдягне традиційні чорні смокінги, стилісти чекають, що цього разу вигадають голлівудські модники. Скажімо, на минулорічному Оскарі зірка «Аквамену» Джейсон Момоа вбрався у рожевий костюм, а актор Біллі Портер полюбляє дивувати публіку своїми екстравагантними сукнями та капелюхами. Стиліст Роберт Остін каже, що на чоловіках буде багато аксесуарів – не тільки браслети чи каблучки, а й приміром брошки.

Дивуватимуть не лише зірки, а й організатори премії. Журналістам новин «Сьогодні» вдалося дізнатись, що на кожного номінанта у головних категоріях – за найкращу роль та режисуру – очікує подарунковий набір вартістю 215 тисяч доларів. Щасливчики отримають круїз на розкішній яхті, річний абонемент на послуги шлюбного агентства та пластичного хірурга, розумний бюстгальтер, який сам визначає розмір грудей, та навіть спеціальну медичну систему для збирання сечі.

Чому такий дещо дивний вибір зробили організатори – не пояснили. Торік від подарунків, серед яких була відпустка в Греції та товари з канабісу, відмовилась лише одна акторка Глен Клоуз, і попросила їх передати на благодійність. Серед нинішніх претендентів на Оскар 2020 не відмовився ніхто. А хто власне отримає заповітні статуетки – дізнаємося зовсім скоро. Ексклюзивна трансляція церемонії премії Оскар-2020 на телеканалі «Україна» стартує в ніч на понеділок, 10 лютого, о 1:30.

Як повідомлялося раніше, ведучими ночі Оскара на телеканалі «Україна» будуть обличчя програми «Зірковий шлях» – Альона Вінницька, Тімур Мірошниченко та Монро. Коментуватиме грандіозну подію ведучий програми «Ранок з Україною» Анатолій Анатоліч, а перекладачем-синхроністом стане Юрій Фізер, який вже 5 років поспіль коментує церемонію у прямому ефірі каналу «Україна». Українських глядачів познайомлять зі стрічками-номінантами на Оскар, а журналісти розкриють усі подробиці церемонії: розкажуть про підготовку до масштабної події, закулісні інтриги та скандали кінопремії, найяскравіші зіркові появи і тренди останніх років.

Цього року за головний Оскар у номінації «Найкращий фільм» змагатимуться дев'ять кінострічок: «Аутсайдери», «Ірландець», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькі жінки», «Шлюбна історія» , «1917», «Одного разу... в Голлівуді», «Паразити».

У категорії «Найкращий режисер» представлені Мартін Скорсезе («Ірландець»), Тодд Філліпс («Джокер»), Сем Мендес («1917»), Квентін Тарантіно («Одного разу... в Голлівуді»), Пон Чжун Хо («Паразити») .

За першість у номінації «Найкраща жіноча роль» змагатимуться акторки Синтія Еріво («Гаррієт»), Скарлетт Йоханссон («Шлюбна історія»), Сірша Ронан («Маленькі жінки»), Шарліз Терон («Секс-бомба»), Рене Зеллвегер («Джуді»).

За статуетку в категорії «Найкраща чоловіча роль» поборються актори Антоніо Бандерас («Біль та слава»), Леонардо Ді Капріо («Одного разу... в Голлівуді»), Адам Драйвер («Шлюбна історія»), Хоакін Фенікс («Джокер»), Джонатан Прайс («Два Папи»).

Дивіться пряму трансляцію 92-ї церемонії вручення премії Оскар 2020 у ніч з 9 на 10 лютого з 01:30 на телеканалі «Україна».