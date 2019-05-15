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"Вдала копія матусі": Потап з сином розчулили кривляннами на фото


Шанувальники почали сперечатися, на кого схожий Андрій

Потап постійно балує своїх шанувальників фото з 10-річним сином Андрієм. На instagram-сторінці українського репера можна побачити, як батько і син проводять час разом. І проводять вони його дуже весело. Приміром, як це показав Потап на цілій серії фото, опублікованих недавно.

Так, на серії знімків 38-річний Потап позує з сином Андрієм. При цьому батько і син мило дурачаться – кривляються, знімаючи селфі.

"Морди", - лаконічно підписав фото Потап.

Потап з сином Андрієм (фото: instagram.com/realpotap)

При цьому прихильники репера поспішили виправити, мовляв, не "морди", а "мордочки". Як завжди, в коментарях стали з'являтися суперечки про те, на кого ж найбільше схожий хлопчик.

Все ж більшість висловилися, що Андрій схожий на маму – Ірину Горову.

  • На маму схожий хлопчик"
  • "Синочок - дуже вдала копія матусі!"
  • "Схожий на маму"
  • "Це ж треба так на маму бути схожим"
  • "Син - просто копія тата в цьому віці!"
  • "Видно, що родичі))"
  • "З цього ракурсу ви дуже схожі"
  • "Як краплі води, однакові братани"
  • "Дуже симпатишні мордочки!"
  • "Практично одне обличчя!!! Красунчики!!!"
  • "Прикольні мардашки вийшли"
  • "Хіба це так? Це ж мордашечки, милашечки"
  • "Кривляшки, хаха, прикольні такі"
  • "Найкращі фото, які я бачила!"
  • "Всі хлопці люблять кривлятися!"
  • "Потапівці))"

Потап з сином Андрієм (фото: instagram.com/realpotap)

Зазначимо, що Потап і продюсер Ірина Горова розлучилися ще у 2014 році. Про причини розставання пара особливо не поширювалася. Розлучення пройшов дуже тихо, без скандалів. Примітно, що Потап і Ірина добре спілкуються досі. Батько часто бачить сина і проводить з ним час.

Тим часом у ЗМІ на даний момент активно обговорюють чутки про можливе весілля Потапа і Насті Каменських, яке нібито має відбутися 23 травня. На цю новину відреагувала тільки прес-служба Каменських. При цьому в прес-службі не заперечують і не підтверджують інформацію. Потап поки що мовчить.

Зате за останньою інформацією стало відомо, що свідком на весіллі може виступити Ірина Горова! Більше того, саме для майбутнього торжества співачка і репер так активно тренуються і худнуть.

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