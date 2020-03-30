Навчання і готування: як діти Анджеліни Джолі проводять карантин через коронавірус

Анджеліна Джолі (колаж: РБК-Україна)

До приватного життя голлівудської діви складно підібратися

Розпал епідемії через спалах коронавіруса у всьому світі накладає свій відбиток і на звичне життя всесвітньо відомих зірок. До речі, українські селебрітіс також намагаються хоч якось вийти з ситуації, записуючи різні фото і відео своїх «хронік карантину». Однак є знаменитості, які і у звичайний час не поспішають показувати своє особисте життя. А під час карантину — і поготів. Наприклад, Анджеліна Джолі. Однак журналістам видання Е! вдалося вивідати, чим під час карантину займаються діти Анджеліни Джолі і Бреда Пітта: 18-річний Меддокс, 16-річний Пакс-Тьен, 15-річна Захара, 13-річна Шайло, і 11-ти річні близнюки Нокс і Вів'єн. Зіркові діти також перебувають у соціальній ізоляції.

Особливо журналістів цікавило питання, чи дозволяє в цей час Джолі бачитися з дітьми Пітту.

«Всі діти вдома, з Анджеліною, але вони продовжують регулярно бачитися з Бредом, який відвідує їх», — розповідає виданню Е! джерело, близьке до сім'ї.

20 березня корейський університет Йонсей, в якому навчається старший прийомний син Анджеліни і Бреда Меддокс, оголосив, що до квітня цього року буде проводити свої заняття онлайн. Це рішення пов'язане зі світовим карантином через COVID-19. До речі, днями Меддокс прилетів з Південної Кореї до США, додому до мами. Вдома хлопець не тільки продовжить навчання онлайн, але також планує взятися за вивчення нових мов — корейського і російської.

Молодші брати і сестри першокурсника також змушені продовжувати навчання віддалено.

«Вони успішно справляються зі шкільною програмою, практикуються у вивченні іноземних мов, грають на музичних інструментах. Також грають в настільні ігри допомагають готувати обід», — ділиться інсайдер інформацією. Він зазначив, що для великої сім'ї Джолі «це не є чимось незвичним». З'ясувалося, більшість дітей Джолі-Пітта вивчають шкільну програму у себе вдома з приватними репетиторами.

Скріншот поста: instagram.com/moodlove.1

Джерело додало, що Меддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс і Вів'єн люблять проводити час зі своїми батьками і залишатися вдома. «Вони проводять багато часу в родині просто гуляючи разом, або переглядаючи фільми».

Тимчасова соціальна ізоляція, яку Джолі пропагує серед громадськості, зовсім не єдине її заняття під час пандемії коронавіруса. Раніше стало відомо, що зірка фільму «Малефисента» пожертвувала 1 мільйон доларів некомерційної організації «No Kid Hungry», яка закуповує шкільні обіди. Адже діти в США з-за карантину не можуть відвідувати освітні установи. А для багатьох з них шкільні обіди були життєво важливими.

«На цьому тижні більше мільярда дітей не відвідують школу у всьому світі з-за обмежень, пов'язаних з епідемією коронавіруса», — повідомила виданню Е! Джолі.

«Багато діти залежні від шкільних соціальних програм, які включають в себе турботу про їх здоров'я і харчування. Близько 22-х мільйонів дітей по всій Америці змушені покладатися на державну продовольчу підтримку. Я вірю, що організація «No Kid Hungry» вживатиме всіляких заходів, щоб усі діти нашої країни отримали турботу і увагу під час цих важких часів», — висловилася відома актриса-філантроп.

Джолі не самотня у своїх благодійних зусиллях. Наприклад, Будинок моди Ralph Lauren пожертвувала 10 млн доларів для боротьби з коронавірусом. А в ці вихідні стало відомо, що знаменита соул-співачка Ріанна такжеиРиа

пожертвувала 5 млн доларів особистих коштів на підтримку глобальних зусиль з подолання кризи у сфері охорони здоров'я.