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Учасниці шоу Холостяк-10 будуть роздягати Макса Михайлюка на Першій вечірці: чим ще здивує перший випуск

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.03.2020 - 14:41
Учасниці шоу Холостяк-10 будуть роздягати Макса Михайлюка на Першій вечірці: чим ще здивує перший випуск
Холостяк-10 Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Макс Михайлюк зважитися піддатися на підступну "провокацію" з боку учасниць

Вже сьогодні, 6 березня о 19:00, на СТБ стартує 10 сезон самого романтичного реаліті країни – Холостяк. Головний герой – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Макс Михайлюк. Раніше він чесно зізнався, як сильно хоче завести сім'ю. Молодий чоловік познайомиться з 25 претендентками на своє серце, і вже в кінці Першої вечірки 10 учасниць покинуть проект. Подробиці випуску читайте в матеріалі.

Перша вечірка 10 сезону увійшла в історію проекту як найтриваліша. Вона знімалася більше 30 годин, до того ж в мінусову температуру. Але навіть холодний грудень не завадив учасницям реаліті з'явитися перед Холостяком у вражаючих нарядах і в самий незвичайний спосіб. Кілька дівчат відмовляться приїжджати на Першу вечірку в лімузині разом з іншими учасницями. Їх ідеї здивують не тільки Макса, але і команду проекту...

Учасниці шоу Холостяк-10 будуть роздягати Макса Михайлюка на Першій вечірці: чим ще здивує перший випуск

Холостяк-10 Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Щоб не втрачати часу, деякі дівчата почнуть активно діяти відразу під час знайомства і презентують Максу дійсно сміливі подарунки. Одна з них навіть умудриться роздягнути головного героя! Як же відреагує Холостяк на таку зухвалість?

Будуть учасниці, які вирішать здивувати Макса творчими сюрпризами. Наприклад, танцями і співом. Виступ однієї з них змусить понервувати інших дівчат! А ще одна претендентка на серце Холостяка вразить оригінальним музичним шоу, для якого їй знадобиться унікальне обладнання.

Одна з учасниць прийде на проект зі словами: «Я прийшла за тим, що спланувати не можна».

Вона відзначить, що готова до будь-якої спонтанності. Макс прийме виклик і подарує дівчині дійсно неземні відчуття, здивувавши своїм вчинком не тільки її, але і інших.

Вже в цей вечір 10 учасниць покинуть проект. Хто це буде – дізнайтеся вже сьогодні, 6 березня о 19:00, в ефірі першого випуску романтичного реаліті Холостяк-10 на СТБ.

Ведучий проекту – Григорій Решетник.

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