Учасник Танців з зірками Даніель Салем стане учасником Голосу країни 10

Напередодні прем'єри Голос країни-10, 16 січня телеканал «1+1» презентував ювілейний сезон вокального шоу. Відсвяткувати ювілей, привітати команду та першими дізнатися подробиці нового сезону завітали зірки проекту Тіна Кароль, Катерина Осадча, учасники «Танців з зірками» Надія Матвєєва, Ксенія Мішина, Анна Різатдінова, Олександр Прохоров, Максим Леонов, Олена Шоптенко, ведучі «1+1» Соломія Вітвіцька, Валентина Хамайко, Володимир Остапчук, Даніель Салем, керівник «1+1 Продакшн» Вікторія Шульженко, музичний продюсер «Голосу країни» Руслан Квінта», головний продюсер розважальних програм каналу «1+1» Ольга Слісаренко та багато інших.

Тіна Кароль на презентації нового сезону

Ведучим презентації стали Юрій Горбунов та головний продюсер проекту, керівник напрямку Big Entertainment Show «1+1 Продакшн» Володимир Завадюк, які у творчому тандемі на сцені згадали найбільш знакові факти за всю історію проекту, та яким був шлях його розвитку від сезону до сезону. Так, «Голос країни» визнаний правовласниками формату TheVoice однією з найуспішніших адаптацій у світі. Україна стала другою країною, яка отримала права на формат. Сьогодні це найпопулярніше музичне шоу країни - кожен випуск по ТБ дивиться понад 5 млн глядачів, а офіційний YouTube канал шоу отримав «золоту кнопку» та має понад 2 млн підписників. За 10 сезонів шоу майже 100 тисяч бажаючих надіслали свої заявки, аби заспівати на головній вокальній сцені країни. А на етапі «сліпих прослуховувань» перед тренерами за весь час виступило понад 1 500 учасників. За 10 сезонів на проекті співали вокалісти з усіх куточків України та майже 40 країн світу.

Учасники шоу Танці з зірками 2019 - Олександр Прохоров і Ганна Різатдінова

Юрій Горбунов та Катя Осадча - ведучі шоу Голос країни 10

Святковий захід відвідав генеральний продюсер каналу «1+1» Максим Кривицький, під час вітального слова він зазначив, що «Голос країни» – один з найуспішніших проектів телеканалу:

«Голосу країни» вже 10 років - ювілей. Це одне з найулюбленіших і найуспішніших шоу в нашій країні. У цьому сезоні на кастинги вже приходять учасники, які почали дивитися проект ще коли були дітьми, ціле покоління виросло на ньому. Десятий сезон буде дуже незвичайним і гарантовано порадує глядачів. Традиційним залишається потужна вокальна складова частина та унікальні тембри. У нас буде 5 суперзіркових тренерів, за якими неймовірно цікаво спостерігати. На сцені твориться така хімія, що неможливо відірвати погляд, вона заряджає. Я вже бачив перший епізод, і хочу сказати, що він викликає дуже теплі почуття. Вони схожі на ті, які виникають, коли приходиш додому, а тебе зустрічає й обіймає дитина. І ти відразу перелаштовуєшся, забуваєш все погане, і стає дуже тепло і затишно».

За всю історію проекту десятки зірок українського шоу-бізнесу приходили на «сліпі прослуховування». На презентації організатори заявили про участь у ювілейному сезоні акторки і виконавиці головної жіночої ролі найрейтинговішого серіалу минулого року «Папік» - Дарини Петрожицької. На заході вона наживо виконала пісню «Голубка», з якою і прийшла на «сліпі прослуховування» та яку її героїня співала у серіалі. Окрім того, вже у прем’єрному випуску глядачі побачать учасника «Танців з зірками», нового ведучого «Одруження наосліп» Даніеля Салема. Та чи вдасться їм розгорнути тренерські крісла, продюсери тримають у таємниці.

Даніель Салем

Актриса, переможниця Танців з зірками 2019 Мішина Ксенія

Головний продюсер проекту і керівник напрямку Big Entertainment Show Володимир Завадюк запевнив, що окрім потужних учасників та неординарних тембрів, десятий сезон вокального шоу запам’ятається глядачам і пристрастю.

«Ми зібрали потужний тренерський склад, глядачам буде цікаво спостерігати за розвитком стосунків двох пар – Тіни Кароль і Дана Балана та ПТП і NK, для яких MONATIK на проекті став сімейним психологом, - пожартував продюсер на сцені. - Та найголовніша інтрига сезону – хто ж здобуде перемогу у головній битві епохи?».

За 10 сезонів вокального шоу до тренерського складу входили 16 відомих та досвідчених зірок. Тренер-рекордсмен проекту за кількістю перемог, Тіна Кароль, приїхала на захід одразу після репетиції зі своїми підопічними – учасниками десятого сезону. Співачка вимовила натхненну промову:

«Голос країни» - це крутий віраж у вашому житті. Це можливість відкрити себе, якої колись не було в мене. Я починала, коли таких проектів просто не було, і я могла лише показувати свої диски продюсерам. І можу вам сказати – не проґавте свій шанс. Я завжди буду підкреслювати, що успіх приходить до підготовлених. Ти можеш бути не дуже талановитим, не дуже співаючим, але дуже впертим, працьовитим, натхненним, і якщо тобі це дійсно потрібно, то все вдасться. Пам’ятайте, що життя – це авантюра. Йдіть вперед до своєї мрії, ризикуйте, надихайтесь усім і допомагайте тим, хто цього потребує навколо вас. Добро повернеться до вас бумерангом. А сцена – це випробування психологічне, крім голосу, потрібно мати міцні нерви. Якщо десятий сезон «Голосу країни» - це ваш сезон, то скажіть собі внутрішньо – «так», і тоді все вдасться. Я бажаю всім учасникам успіху, творчій команді – крутих рейтингів і пам’ятайте, що кожна ваша поява на сцені повинна бути wow-фактором».

Інші тренери наразі перебувають у відпустках, збираються з силами та вибудовують стратегії перемоги. MONATIK, Dan Balan, ПТП та NK були присутні на презентації віртуально – вони привітали гостей відео-зверненням, які можна переглянути в офіційному акаунті проекту в Instagram.

Співак LAUD

Сюй Чуань Юн

«Голос країни» запалив десятки українських зірок, серед запрошених гостей було чимало учасників минулорічних сезонів. Зіркові випускники KOLA (Анастасія Прудіус – учасниця 6-го сезону), LAUD (Владислав Каращук – учасник 6-го сезону) та HAYAT (Андрій Хаят – фіналіст 9-го сезону) привітали «Голос країни» із ювілеєм виконанням своїх пісень, які вже стали хітами.

Прем’єра нового сезону найголовнішого вокального шоу «Голос країни-10» відбудеться 19 січня на каналі «1+1» о 21.00.

Телеканал «1+1» дякує партнерам заходу: квітковій крамниці World of Flowers за флористику свята та welcome drinkpartner ІГРИСТЕ ARTWINERY.