Учасник Танців з зірками Даніель Салем стане учасником Голосу країни 10

Прем’єра ювілейного сезону «Голос країни-10» відбудеться на каналі «1+1» вже цієї неділі 19 січня о 21.00
Напередодні прем'єри Голос країни-10, 16 січня телеканал «1+1» презентував ювілейний сезон вокального шоу. Відсвяткувати ювілей, привітати команду та першими дізнатися подробиці нового сезону завітали зірки проекту Тіна Кароль, Катерина Осадча, учасники «Танців з зірками» Надія Матвєєва, Ксенія Мішина, Анна Різатдінова, Олександр Прохоров, Максим Леонов, Олена Шоптенко, ведучі «1+1» Соломія Вітвіцька, Валентина Хамайко, Володимир Остапчук, Даніель Салем, керівник «1+1 Продакшн» Вікторія Шульженко, музичний продюсер «Голосу країни» Руслан Квінта», головний продюсер розважальних програм каналу «1+1» Ольга Слісаренко та багато інших.
Тіна Кароль на презентації нового сезону
Ведучим презентації стали Юрій Горбунов та головний продюсер проекту, керівник напрямку Big Entertainment Show «1+1 Продакшн» Володимир Завадюк, які у творчому тандемі на сцені згадали найбільш знакові факти за всю історію проекту, та яким був шлях його розвитку від сезону до сезону. Так, «Голос країни» визнаний правовласниками формату TheVoice однією з найуспішніших адаптацій у світі. Україна стала другою країною, яка отримала права на формат. Сьогодні це найпопулярніше музичне шоу країни - кожен випуск по ТБ дивиться понад 5 млн глядачів, а офіційний YouTube канал шоу отримав «золоту кнопку» та має понад 2 млн підписників. За 10 сезонів шоу майже 100 тисяч бажаючих надіслали свої заявки, аби заспівати на головній вокальній сцені країни. А на етапі «сліпих прослуховувань» перед тренерами за весь час виступило понад 1 500 учасників. За 10 сезонів на проекті співали вокалісти з усіх куточків України та майже 40 країн світу.
Учасники шоу Танці з зірками 2019 - Олександр Прохоров і Ганна Різатдінова
Юрій Горбунов та Катя Осадча - ведучі шоу Голос країни 10
Святковий захід відвідав генеральний продюсер каналу «1+1» Максим Кривицький, під час вітального слова він зазначив, що «Голос країни» – один з найуспішніших проектів телеканалу:
За всю історію проекту десятки зірок українського шоу-бізнесу приходили на «сліпі прослуховування». На презентації організатори заявили про участь у ювілейному сезоні акторки і виконавиці головної жіночої ролі найрейтинговішого серіалу минулого року «Папік» - Дарини Петрожицької. На заході вона наживо виконала пісню «Голубка», з якою і прийшла на «сліпі прослуховування» та яку її героїня співала у серіалі. Окрім того, вже у прем’єрному випуску глядачі побачать учасника «Танців з зірками», нового ведучого «Одруження наосліп» Даніеля Салема. Та чи вдасться їм розгорнути тренерські крісла, продюсери тримають у таємниці.
Даніель Салем
Актриса, переможниця Танців з зірками 2019 Мішина Ксенія
Головний продюсер проекту і керівник напрямку Big Entertainment Show Володимир Завадюк запевнив, що окрім потужних учасників та неординарних тембрів, десятий сезон вокального шоу запам’ятається глядачам і пристрастю.
За 10 сезонів вокального шоу до тренерського складу входили 16 відомих та досвідчених зірок. Тренер-рекордсмен проекту за кількістю перемог, Тіна Кароль, приїхала на захід одразу після репетиції зі своїми підопічними – учасниками десятого сезону. Співачка вимовила натхненну промову:
Інші тренери наразі перебувають у відпустках, збираються з силами та вибудовують стратегії перемоги. MONATIK, Dan Balan, ПТП та NK були присутні на презентації віртуально – вони привітали гостей відео-зверненням, які можна переглянути в офіційному акаунті проекту в Instagram.
Співак LAUD
Сюй Чуань Юн
«Голос країни» запалив десятки українських зірок, серед запрошених гостей було чимало учасників минулорічних сезонів. Зіркові випускники KOLA (Анастасія Прудіус – учасниця 6-го сезону), LAUD (Владислав Каращук – учасник 6-го сезону) та HAYAT (Андрій Хаят – фіналіст 9-го сезону) привітали «Голос країни» із ювілеєм виконанням своїх пісень, які вже стали хітами.
Прем’єра нового сезону найголовнішого вокального шоу «Голос країни-10» відбудеться 19 січня на каналі «1+1» о 21.00.
Телеканал «1+1» дякує партнерам заходу: квітковій крамниці World of Flowers за флористику свята та welcome drinkpartner ІГРИСТЕ ARTWINERY.