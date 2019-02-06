"У Влада щасливі очі": елегантні Тодоренко і Топалов захопили фанів

Пара неймовірно щаслива на фото
Похоже, что у молодых звездных родителей Регины Тодоренко и Влада Топалова наступил "этап ярких фото", после длительного перерыва во время подготовки к родам. Напомним, что в начале декабря 2018 года у пары родился сынок.
Так, на своей instagram-страничке Регина Тодоренко опубликовала фото с Топаловым с одной из недавних фотосессий. На снимке ведущая позирует в роскошном вечернем платье в блестках и шубке, а Топалов — в классическом костюме. Фото получилось очень элегантным.
При этом Регина стоит на "ступеньке" вертолета и искренне улыбается в камеру. Ранее пара уже делилась с поклонниками этим незабываемым экстримом.
Элегантные Тодоренко и Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Поклонники именитой пары пришли в восторг от нового снимка. Многие отметили, что особенно счастливым на фото выглядит Топалов.
Напомним, ранее Влад Топалов поделился забавным фото с новорожденным сыном.
Регина Тодоренко: интересные факты биографии