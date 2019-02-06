"У Влада щасливі очі": елегантні Тодоренко і Топалов захопили фанів

Пара неймовірно щаслива на фото

Похоже, что у молодых звездных родителей Регины Тодоренко и Влада Топалова наступил "этап ярких фото", после длительного перерыва во время подготовки к родам. Напомним, что в начале декабря 2018 года у пары родился сынок.

Так, на своей instagram-страничке Регина Тодоренко опубликовала фото с Топаловым с одной из недавних фотосессий. На снимке ведущая позирует в роскошном вечернем платье в блестках и шубке, а Топалов — в классическом костюме. Фото получилось очень элегантным.

При этом Регина стоит на "ступеньке" вертолета и искренне улыбается в камеру. Ранее пара уже делилась с поклонниками этим незабываемым экстримом.

Элегантные Тодоренко и Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники именитой пары пришли в восторг от нового снимка. Многие отметили, что особенно счастливым на фото выглядит Топалов.

"У Влада счастливые глаза, счастья Вам", — замечает basova54.

"Такие вы классные!" — пишет один из юзеров.

"Божественное платье! Шикарна", — отмечает alena.mikhaylova.

"Какие вы классные! Всех благ вам и гармонии в семье", — желает alena___sh.

"Очень красивое фото", — соглашается ninagryschenko.

Напомним, ранее Влад Топалов поделился забавным фото с новорожденным сыном.

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