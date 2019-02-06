"У Влада щасливі очі": елегантні Тодоренко і Топалов захопили фанів

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Пара неймовірно щаслива на фото

Схоже, що у молодих зоряних батьків Регіни Тодоренко і Влада Топалова настав "етап яскравих фото", після тривалої перерви під час підготовки до пологів. Нагадаємо, що на початку грудня 2018 року у пари народився синок.

Так, на своїй instagram-сторінці Регіна Тодоренко опублікувала фото з Топаловим з однієї з недавніх фотосесій. На знімку ведуча позує в розкішній вечірній сукні в блискітках і шубці, а Топалов — в класичному костюмі. Фото вийшло дуже елегантним.

При цьому Регіна стоїть на "сходинці" вертольота і щиро посміхається в камеру. Раніше пара вже ділилася з шанувальниками цим незабутнім екстримом.

Елегантні Тодоренко і Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники відомої пари прийшли у захват від нового знімка. Багато відзначили, що особливо щасливим на фото виглядає Топалов.

"У Влада щасливі очі, щастя Вам", — зауважує basova54.

"Ви такі класні!" — пише один з юзерів.

"Божественне плаття! Шикарна", — зазначає alena.mikhaylova.

"Які ви класні! Всіх благ вам і гармонії в родині", — бажає alena___sh.

"Дуже гарне фото", — погоджується ninagryschenko.

Нагадаємо, раніше Влад Топалов поділився забавним фото з новонародженим сином.

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