"У Влада щасливі очі": елегантні Тодоренко і Топалов захопили фанів

Пара неймовірно щаслива на фото
Схоже, що у молодих зоряних батьків Регіни Тодоренко і Влада Топалова настав "етап яскравих фото", після тривалої перерви під час підготовки до пологів. Нагадаємо, що на початку грудня 2018 року у пари народився синок.
Так, на своїй instagram-сторінці Регіна Тодоренко опублікувала фото з Топаловим з однієї з недавніх фотосесій. На знімку ведуча позує в розкішній вечірній сукні в блискітках і шубці, а Топалов — в класичному костюмі. Фото вийшло дуже елегантним.
При цьому Регіна стоїть на "сходинці" вертольота і щиро посміхається в камеру. Раніше пара вже ділилася з шанувальниками цим незабутнім екстримом.
Елегантні Тодоренко і Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Шанувальники відомої пари прийшли у захват від нового знімка. Багато відзначили, що особливо щасливим на фото виглядає Топалов.
Нагадаємо, раніше Влад Топалов поділився забавним фото з новонародженим сином.
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