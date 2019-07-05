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"У вас її посмішка": Регіна Тодоренко вразила схожістю з мамою на яскравому фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2019 - 09:57
"У вас її посмішка": Регіна Тодоренко вразила схожістю з мамою на яскравому фото
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко з мамою вирушили насолоджуватися італійським заходом

Регіна Тодоренко і Влад Топалов після пишного весілля в Італії, судячи з усього, не поспішають відлітати назад додому. Зіркова пара ведучої і музиканта, а також їх рідні і близькі, залишилися в місті Сорренто, де 3 липня відбулася їх весілля. У мережі все ще з'являється маса фото та відео з події. Ну а молодята дарма часу не гають, вивчаючи красу Італії.

Так, на своїй instagram-сторінці Регіна опублікувала чудове фото зі своєю мамою Іриною Тодоренко. Телеведуча відзначила, що на другий день після весілля, 4 липня, вона виїхала з рідними на Амальфітанське узбережжя милуватися заходом сонця. Більше того, з цієї точки також відкриває вид на діючий вулкан Везувій!

Саме на тлі Везувію (звичайно ж, його видно здалеку) і зробили фото на пам'ять Тодоренко і її мама.

"#Мама #я #Везувій #sorrento #свадьбаТТ" - такими хештегом супроводила кадр Тодоренко. І до речі, телеведуча відзначила, що фото зробила Олена Чирва – одна з подружок нареченої.

&quot;У вас її посмішка&quot;: Регіна Тодоренко вразила схожістю з мамою на яскравому фото

Регіна Тодоренко і її мама Ірина на тлі Везувію (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники телеведучої прийшли в невимовний захват від її нового фото. Багато відзначили, що Регіна дуже схожа на маму. Ну а мама виглядає молодо!

  • "Мамина копія"
  • "Схожі як!"
  • "Як же ви схожі!"
  • "Вітаємо! Щастя вашій родині!"
  • "Копія своєї мами. Вітаю вас, Регіна!"
  • "Краса. Фото дуже класне, такий шикарний кадр!"
  • "Дуже гарне фото. Доброта, ніжність і відчуття прекрасного настрою. Миру вам і всього самого доброго."
  • На цьому фото дуже схожі з мамою, прям як один чоловік у двох поколіннях."
  • "Скільки душі в цьому фото!"
  • "Дівчатка! Ви такі гарні!"
  • "Як ви схожі з мамою! У Вас її усмішка!"

&quot;У вас її посмішка&quot;: Регіна Тодоренко вразила схожістю з мамою на яскравому фото

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

&quot;У вас її посмішка&quot;: Регіна Тодоренко вразила схожістю з мамою на яскравому фото

&quot;У вас її посмішка&quot;: Регіна Тодоренко вразила схожістю з мамою на яскравому фото

Регіна Тодоренко і її мама в Туреччині (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що саме Леся Нікітюк на весіллі Тодоренко і Топалова зловила букет нареченої! Нікітюк також залишила зворушливе привітання Регіні і Владу.

Також в мережі вже з'явилися перші фото з весілля Регіни і Влада! Щаслива пара позує на балконі вілли, де проходила їх весілля. На тлі - розкішний зелений пейзаж. Проте в центрі уваги, звичайно ж, сукня нареченої. Регіна позує в невагомому білому платті, декорованому вуаллю, а також пікантною зоною декольте.

Весілля Тодоренко і Топалова: подружки нареченої блиснули формами в купальниках Леся Нікітюк похвалилася образом на весіллі Тодоренко і Топалова
Новини України Влад ТопаловІталіяРегіна Тодоренко
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