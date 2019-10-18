ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"У Потапа позичила?" Каменських здивувала фанатів вибором наряду

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.10.2019 - 09:51
"У Потапа позичила?" Каменських здивувала фанатів вибором наряду
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Артистка показала свій "ідеальний" спортивний костюм

Поки стоять теплі осінні дні і погода радує, Настя Каменських намагається більше часу проводити на свіжому повітрі в компанії коханого чоловіка Потапа - пара щоранку вибирається на тренування, а також багато гуляє на природі і в місті. Співачка робить багато барвистих фото на тлі буйства фарб і з задоволеням ділиться ними в мережі, радіючи теплу. Так, на нових кадрах артистка прогулялася по всипаній опалим листям доріжці, а заодно і похвалилася новим вуличним нарядом.

Настя вийшла на прогулянку в смарагдовому спортивному костюмі оверсайз - і на її думку, він просто ідеальний. Виконавиця приймає забавні пози і виглядає дуже щасливою.

&quot;У Потапа позичила?&quot; Каменських здивувала фанатів вибором наряду

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Бублик мій коханий ще раз дякую за костюм! Він і-де-альний", - звернулася Каменських до дизайнера наряду, дружини Позитива Ганни Завгородньої.

&quot;У Потапа позичила?&quot; Каменських здивувала фанатів вибором наряду

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Проте думки користувачів мережі про даний вибір розділилися. Деяким дуже сподобався кежуал образ і вони похвалили Настю, проте інші зазначили, що костюм надто вже великий на співачку, особливо його верхня частина. В коментарях навіть жартують, чи не відібрала вона його у Потапа.

  • У Потапа позичила?
  • Класна , але по-моєму це не твій розмір , або ти одягла Лехин
  • Гарно виглядаєте
  • Ти така гарненька сонячна дівчина
  • Анастасія в будь-якому одязі просто супер.
  • І правда, ідеальний
  • Клас
  • Рукава від П'єро!
  • Соромлюсь запитати, а він не большеватый?
  • Схоже на мішок
  • Не розумію сенсу носити одяг на 5 розмірів більше. мода, що тільки не придумають
  • І живота не видно! супер!
  • Теж хочу собі такий костюм

&quot;У Потапа позичила?&quot; Каменських здивувала фанатів вибором наряду

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських заінтригувала радісною звісткою, проте поки не стала розкривати деталі.

Раніше щаслива Настя Каменських продемонструвала, як радіє останнім яскравим осіннім дням, гуляючи в стильному луці.

"Я зробила неможливе!" Настя Каменських заінтригувала радісною звісткою Солодкі дні: Настя Каменських полонила щасливими осінніми фото
Новини України Настя КаменськихПотапнаряд
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся