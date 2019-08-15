"У нас найкрасивіша країна": Осадча, Кошовий, Сенічкін та інші зірки розповіли про "місця сили"

Катя Осадча зазначила, що дуже любить Карпати. А місце, де пройшло її дитинство - база відпочинку під невеликим селищем в Чернігівській області, її "місце сили". Про це украіснкая телеведуча розповіла в проекті телеканалу "1+1", який присвячений 28-й річниці Незалежності України (відзначають 24 серпня). Ведучі "1+1" знялися у надихаючому ролику і привітали країну зі святом. Серед мальовничих пейзажів зірки каналу розповідають про свої рідні місця.

"Кожен з нас ‒ частинка України. З днем народження, рідна", ‒ звертаються ведучі у святковому ролику.

Крім цього, зірки "1+1" поділилися улюбленими місцями відпочинку і сили в Україні.

Так, ведуча проектів "Голос країни", "Світське життя" і "Вечір прем'єр" Катя Осадча зізналася, що її приваблюють місця, пов'язані з дитинством.

"Я дуже люблю Карпати, можу безкінечно дивитися на Дніпро та Десну. Плекаю в пам'яті та серці місце, де пройшло моє дитинство – це база відпочинку під маленьким селищем на Чернігівщині, поблизу річки Десна. Минулого літа поїхала туди, аби згадати дитячі роки. На жаль, там зараз занепад, але я мрію, що свого часу до цієї бази дійдуть інвестиції, і там зроблять невеликий курорт. Мені здається, що у нас найкрасивіша країна. Те, чим ми багаті, – морем, горами, лісами, полями ― треба популяризувати й перетворювати на туристичну мекку", ‒ розповіла телеведуча.

Катя Осадча (фото: прес-служба)

Місцями сили поділився Акім Галімов, автор і продюсер документального циклу "Україна. Повернення своєї історі" і нового історичного детективу "Таємниці великих українців", прем'єру якого глядачі "1+1" побачать вже скоро:

"Люблю Бахчисарай у Криму – це дивовижне й дуже особливе для мене містечко. Тут краса поєднана з величною історією та незламним духом. Якщо потребую перезавантаження, вирушаю до Жовкви на Львівщині, неподалік польського кордону. Жовква – це королівське місто".

Акім Галімов (фото: прес-служба)

Актор студії"Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що його надихають всім відомі місця:

"Мабуть, ніколи не перестану знову й знову повертатись у Львів та Одесу. Ці міста мають особливу атмосферу, забирають втому, а натомість дарують незабутні враження".

Євген Кошовий (фото: прес-служба)

Виявились схожими вподобання та думки щодо відпочинку в Україні у ведучих популярного ранкового шоу "Сніданок з 1+1".

"Я обожнюю Київ. Виходжу в будь-яке живе, людне місце і дихаю на повні груди", ‒ поділився Єгор Гордєєв.

В любові відразу до декількох регіонах зізнався Руслан Сенічкін: "Місце сили ‒ Карпати, якщо хочете в гори, скучили за морем, вирушайте в Одесу, Кіровоградщина замилує безкраїми степами, а найбільш глибокі й таємничі ліси чекають вас на Слобожанщині".

Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Людмила Барбір та Руслан Сенічкін (фото: прес-служба)

До слів Руслана приєдналася Неля Шовкопляс: "Море, гори, ліси, степи. Немає одного найкращого місця. Воно усюди. Там, де тобі гарно саме зараз".

Для перезавантаження вибирає гори і Людмила Барбір: "Моя колиска ‒ Карпати, там я відновлюю гармонію в собі. Кожен шматочок землі дає силу, головне її взяти".

Нагадаємо, раніше засмагла Катя Осадча умилила мережу сімейними фото з Туреччини. Телеведуча поділилася щастям з чоловіком і сином.

А ось Євген Кошовий назвав комедію, яка точно підніме настрій!