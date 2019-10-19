ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ти така небезпечна!" Кароль розпалила мережу хвилюючими вигинами в "пристрасному" вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.10.2019 - 13:05
"Ти така небезпечна!" Кароль розпалила мережу хвилюючими вигинами в "пристрасному" вбранні
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка невпинно розбурхує шанувальників ефектними образами

Тіна Кароль щодня радує шанувальників фото в різних образах і ефектних нарядах. Пости поп-діви в Instagram з'являються на її сторінці як мінімум раз на день, а то і відразу по кілька штук протягом доби! Кожен вихід у світ – новий лук миттэво запам'ятовується, підкреслює красу та індивідуальність зірки. Так, за доброю традицією, на новому знімку Тіна красувалася у вишуканый червоній сукні-футлярі по фігурі.

Вбрання співачки належить відомому французькому бренду Roland Mouret. До речі, сукні від дизайнера обирають Скарлетт Йоханссон, Анджеліна Джолі, Блейк Лавлі, Дженніфер Гарнер, Емілі Блант і навіть Меган Маркл.

Тіна обрала червоне плаття-футляр з оригінальним елементом – невеликим вирізом в області ключиці. Її макіяж був, як завжди, з акцентом на губи – на цей раз мейкапв стилі омбре надав образу більшої ефектності.

&quot;Ти така небезпечна!&quot; Кароль розпалила мережу хвилюючими вигинами в &quot;пристрасному&quot; вбранні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Артистка відмытила автора знімків – ним виявився її піар-менеджер Павла Орлов. Фото в напівтемряві з грою світла вийшли досить виразними.

&quot;Ти така небезпечна!&quot; Кароль розпалила мережу хвилюючими вигинами в &quot;пристрасному&quot; вбранні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Прихильникам важко було стримувати своє захоплення, тому вони вирішили задарувати Тіну компліментами.

  • Дівчина в червоному! Ти так небезпечна!
  • Тіна ти дуже красива
  • Дуже гарне плаття
  • Елегантність
  • Красуня
  • Супер
  • Ти прекрасна, безперечно, в цьому платті, просто супер!
  • Шикарна
  • Ау, як гаряче
  • Стильна, гламурна, модна, гарна, чарівна!
  • Яка струнка!
  • Плаття незрівнянне

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль підкорила витонченим образом в сукні з великим декольте.

"Припини спокушати!" Тіна Кароль засвітила оголені груди на "суворому" фото "Це законно?" Тіна Кароль приголомшила розкішним декольте на Танцях з зірками 2019
Новини України Тіна Кароль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся