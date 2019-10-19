"Ти така небезпечна!" Кароль розпалила мережу хвилюючими вигинами в "пристрасному" вбранні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка невпинно розбурхує шанувальників ефектними образами

Тіна Кароль щодня радує шанувальників фото в різних образах і ефектних нарядах. Пости поп-діви в Instagram з'являються на її сторінці як мінімум раз на день, а то і відразу по кілька штук протягом доби! Кожен вихід у світ – новий лук миттэво запам'ятовується, підкреслює красу та індивідуальність зірки. Так, за доброю традицією, на новому знімку Тіна красувалася у вишуканый червоній сукні-футлярі по фігурі.

Вбрання співачки належить відомому французькому бренду Roland Mouret. До речі, сукні від дизайнера обирають Скарлетт Йоханссон, Анджеліна Джолі, Блейк Лавлі, Дженніфер Гарнер, Емілі Блант і навіть Меган Маркл.

Тіна обрала червоне плаття-футляр з оригінальним елементом – невеликим вирізом в області ключиці. Її макіяж був, як завжди, з акцентом на губи – на цей раз мейкапв стилі омбре надав образу більшої ефектності.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Артистка відмытила автора знімків – ним виявився її піар-менеджер Павла Орлов. Фото в напівтемряві з грою світла вийшли досить виразними.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Прихильникам важко було стримувати своє захоплення, тому вони вирішили задарувати Тіну компліментами.

Дівчина в червоному! Ти так небезпечна!

Тіна ти дуже красива

Дуже гарне плаття

Елегантність

Красуня

Супер

Ти прекрасна, безперечно, в цьому платті, просто супер!

Шикарна

Ау, як гаряче

Стильна, гламурна, модна, гарна, чарівна!

Яка струнка!

Плаття незрівнянне

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль підкорила витонченим образом в сукні з великим декольте.