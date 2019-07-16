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"Ти зі мною назавжди": Аліна Гросу зворушила романтичним кадром з чоловіком


Співачка разом з чоловіком приїхала в Україну

Після розкішної весільної церемонії на віллі біля Верони і медового місяця з новоспеченим чоловіком в Італії Аліна Гросу прилетіла в Україну, щоб погостювати у родичів. Зазначимо, що співачка разом зі своїм обранцем Олександром живе в Москві, де вони розписалися 1 червня.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася романтичним і дуже колоритним знімком з коханим чоловіком. Вони позують в обнімку спиною до камери, стоячи посеред поля. Особливої атмосфери кадру додає дуже красиве небо з пухнастими хмарами. Судячи з усього, фото було зроблено на заході сонця.

Гросу також присвятила коханому зворушливі рядки.

"Якщо буде світ у моїх руках -
Ми його розділимо на двох.
Якщо ти зі мною назавжди -
Інше в житті дурниця", - написала артистка.

Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери Аліни навперебій захоплюються ефектним знімком і бажають парі щастя і любові.

  • Золоті слова
  • Ви чудові
  • Ви дуже милі, ніжні, красиві, Бережи Вас Господь
  • Ви просто чудові, як на картини - люблю...цьому
  • Дуже гарно
  • Дуже гарний кадр) побільше б таких цікавих знімків. Удачі в усьому, миру над головою, і побільше яскравих, щасливих моментів у житті))
 

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Скріншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу умилила мережу обнимашками з малюком. Співачка влаштувала ніжну фотосесію зі своїм племінником.

Також новоспечена дружина Аліна Гросу зробила несподіване зізнання про чоловіка.

До речі, Аліна Гросу представила пісню-присвяту своєму чоловікові, гімн кохання під назвою "Непереможна".

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