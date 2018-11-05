"Ти ж мати": Оля Цибульська розповіла, як ставиться до няньок

Фото: Ольга Цибульська (instagram.com/cybulskaya)

Співачка зізналася, що у неї є помічниці по будинку

Співачка Ольга Цибульська розповіла, як ставиться до няньок та інших помічниць по будинку. Артистка стверджує, що ніколи не відмовляється від допомоги, так як у неї щільний графік. Про це виконавиця повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Навіщо ти народжувала дитину, якщо залишаєш на няню ? Ти ж мати! Той факт, що няня дає тобі можливість бути мамою, а не блідим зомбі, наше суспільство не приймає до уваги. Молода мама і так постійно переживає: "Чи достатньо я хороша?". А почуття провини перед дитиною сильніше! І на нього намагаються тиснути... Нескінченно! Ну, або поки дитина не виросте. Наші мами якось справлялися і нічого! Вони кип'ятили у відрах пелюшки, а бабусі взагалі в полях народжували - і вижили!", - пише Цибульська.

Співачка вважає, що мама повинна бути щасливою і реалізованою. Також артистка радить не тягнути все на собі, а просити допомоги у близьких людей. Оля зізнається, що у самої вдома дві помічниці по будинку.

Фото: (instagram.com/cybulskaya)

Шанувальники підтримали Цибульську і зазначили, що негативно про такі речі говорять лише ті, хто самі не можуть дозволити собі няню:

Скріншот поста: (instagram.com/cybulskaya)

Нагадаємо, що Цибульська розповіла, як намагалася збільшити груди.

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