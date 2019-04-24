"Ти ж лопнеш": Леся Нікітюк розбавила алкоголем ситний сніданок в Барселоні

Фани Нікітюк здивувалися порціями її сніданку
Леся Нікітюк похвалилася своїм прихильникам новою вельми несподіваною поїздкою. Так, буквально ввечері 23 квітня стало відомо, що телеведуча відправилася до Барселони – столиці автономної області Каталонія. Нікітюк, яка особливо полюбила розділ сторіз в instagram вже встигла зробити серію відео з магазину дьюті-фрі, пройтися по нічній Барселоні, а також показати свій більш ніж ситний сніданок по-іспанськи.
Так, Леся Нікітюк опублікувала яскраве фото, на якому сидить за столиком на вулиці на території готелю, в якому зупинилася. При цьому столик буквально повністю заставлений різноманітними стравами і делікатесами: хамон, рибка, бутерброди і т. д. Більше того, свій ранок Нікітюк почала з алкоголю, а саме – келиха аперитиву апероль.
Слід зазначити, що фото вийшло дуже світле і сонячне. Ведуча дивиться не в камеру, а на небо, її обличчя освітлюють промені сонця.
"Hello Barcelona! Хелоу Иберико! #лесяникитюк #барселона2019" – підписала свій знімок Леся, супроводивши його хештегом.
Леся Нікітюк і її сніданок в Барселоні
При цьому телеведуча відзначила, що прилетіла в іспанське місто не просто так. Нікітюк порадила своїм шанувальникам набратися терпіння і чекати від неї оновлень.
Підписники ж Нікітюк поспішили прокоментувати її нове фото. Багато відзначили, що сніданок у їх улюблениці вийшов ситний:
Леся Нікітюк в Барселоні
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк умилила фото зі своїм "Куця-Паця". Телеведуча опублікувала фото з собачкою.
А до цього Нікітюк показала пікантне "постільна" фото. При цьому телеведуча зробила стильну зачіску.