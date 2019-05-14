"Ти ж лопнеш": Леся Нікітюк показала, як солодко порушує дієту (фото)

Нікітюк також показала стильний повсякденний образ
Леся Нікітюк любить час від часу похвалитися своїми смачними обідами-сніданками. Телеведуча іноді зазначає, що її можна назвати ласунам. Незважаючи на це, Никитюк знаходиться у відмінній формі. Ведуча ходить в зал і намагається дотримуватися здорового харчування. Однак, іноді дозволяє собі приємності.
Так, на своїй instagram-сторінці Леся Нікітюк опублікувала серію нових "ранкових" фото, на яких не тільки черговий стильний образ демонструє, але і вкусняшка хвалиться. Никитюк влаштувала собі "свято", пригостившись латте, а також тістечками. При цьому перед Никитюк бачимо цілий "арсенал" солодощів.
"Мама, я покушала", - як завжди, з гумором підписала знімки Нікітюк.
Леся Нікітюк дозволила собі порушити дієту (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
До речі, телеведуча вибрала дуже стильний повсякденний образ. На Нікітюк – візерунковий короткий топ з довгими рукавами бежевого кольору, цей елемент гардеробу вигідно підкреслює плоский животик телеведучої. Також сині джинси, лаконічні прикраси, макіяж з акцентом на очі і проста щоденна укладання.
Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її нові фото:
Нагадаємо, що на вихідних Нікітюк відпочивала в рідному місті - Хмельницьому. Де також зустріла День Матері 12 травня. Телеведуча зробила багато фото і відео зі своєю мамою Катериною, яку ніжно називає "моя Кет". На честь свого приїзду Нікітюк навіть влаштувала фотосесію з рідними. Більш того, особливе місце на знімках Лесі займає її улюбленець - собачка Рафік.
На одному з таких фото Леся позує, лежачи на узорному простирадлі. Цікавр, що саме на цьому знімку шанувальники телеведучої переплутали її з Сарою Джесікою Паркер.