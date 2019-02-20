Тверк в піжамі: Злата Огнєвич повеселила мережу кумедним відео

Співачка разом з ведучою Надією Матвєєвою показала запальний танець
Певица Злата Огневич не дает своим поклонникам скучать - то она заинтриговала всех снимком в свадебном платье, а теперь артистка поделилась видео с зажигательными танцами. На своей странице в Instagram она опубликовала забавный ролик, в котором вместе с телеведущей Надеждой Матвеевой танцует тверк.
При этом обе знамениости одеты в пижамы - Злата щеголяет в модном коралловом цвете, а Надежда отдала предпочтение розовому. На ногах у обеих удобные домашние тапочки.
"Хто дивився наше ранкове інтерв‘ю з @nadezhda_matveeva_nadya? Тверк у піжамах. Зізнайтесь, такого Ви ще не бачили", - написала Огневич под видео.
"Как две курочки... Не, ну ты хорошо, а я-то...Ну и что, что смешно?" - говорит в кадре Матвеева.
Видео: (instagram.com/zlata.ognevich)
Поклонники оценили попытки артисток исполнить тверк и поблагодарили за позитив.
"Очень круто";
"Неймовірно гарне та таке тепле інтерв'ю @zlata.ognevich. Така мила та сонячна!";
"Позитивчик с утра";
"Прикольно у вас выходит)";
"Немножко подзарядки с утра, Молодцы!!!";
"Класс ! Красиво и сексуально";
"Боже, Злата вы чудесны";
"Оказывается Злата не только балетом увлекается, и но тверком", - пишут подписчики певицы.
Напомним, Злата Огневич назвала 5 простых правил, которые сделают вашу жизнь лучше.
Также до этого Огневич рассказала об отдыхе на Бали, назвав остров "страной магических духов и незабываемой природы".