Тверк в піжамі: Злата Огнєвич повеселила мережу кумедним відео

Співачка разом з ведучою Надією Матвєєвою показала запальний танець

Певица Злата Огневич не дает своим поклонникам скучать - то она заинтриговала всех снимком в свадебном платье, а теперь артистка поделилась видео с зажигательными танцами. На своей странице в Instagram она опубликовала забавный ролик, в котором вместе с телеведущей Надеждой Матвеевой танцует тверк.

При этом обе знамениости одеты в пижамы - Злата щеголяет в модном коралловом цвете, а Надежда отдала предпочтение розовому. На ногах у обеих удобные домашние тапочки.

"Хто дивився наше ранкове інтерв‘ю з @nadezhda_matveeva_nadya? Тверк у піжамах. Зізнайтесь, такого Ви ще не бачили", - написала Огневич под видео.

"Как две курочки... Не, ну ты хорошо, а я-то...Ну и что, что смешно?" - говорит в кадре Матвеева.

Видео: (instagram.com/zlata.ognevich)

Поклонники оценили попытки артисток исполнить тверк и поблагодарили за позитив.

"Очень круто";

"Неймовірно гарне та таке тепле інтерв'ю @zlata.ognevich. Така мила та сонячна!";

"Позитивчик с утра";

"Прикольно у вас выходит)";

"Немножко подзарядки с утра, Молодцы!!!";

"Класс ! Красиво и сексуально";

"Боже, Злата вы чудесны";

"Оказывается Злата не только балетом увлекается, и но тверком", - пишут подписчики певицы.

Напомним, Злата Огневич назвала 5 простых правил, которые сделают вашу жизнь лучше.

Также до этого Огневич рассказала об отдыхе на Бали, назвав остров "страной магических духов и незабываемой природы".